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Haberler Trabzonspor

Efsane turnuva başladı

Trabzonspor’un efsane isimlerinin yer aldığı ‘Efsanelerle Yeniden Futbol Turnuvası’, Filistin yararına düzenlenen anlamlı bir etkinlikle başladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2024 Çarşamba 06:50
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Efsane turnuva başladı

Trabzonspor'un efsane futbolcularının yer aldığı 'Efsanelerle Yeniden Futbol Turnuvası', Filistin yararına düzenlenen anlamlı bir etkinlikle başladı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzon Valiliği ve Trabzonspor iş birliğinde yapılan turnuvaya katıldı. Trabzonspor'un efsane ve yıldız futbolcularının, tarihi futbol sahası Avni Aker Millet Bahçesi'nde sahaya çıktığı turnuvada, bu yıl vefat eden kulübün onursal başkanı Mehmet Ali Yılmaz ile eski başkanlar Mustafa Şamil Ekinci ve Ahmet Salih Erdem anıldı. Başkan Ahmet Metin Genç'in başlama vuruşunu yaptığı turnuvanın ilk maçında Antrasit takım, Parçalı takımı 8-3 mağlup etti. İkinci karşılaşmada ise Mavi takım Çubuklu takımı 6-4 yendi. Bugün 15.00'te yine Trabzonspor'un efsane ve yıldız oyuncuları sahaya çıkacak. Saat 16.00'da gösteri maçı yapılacak. 17.00'de final var.

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