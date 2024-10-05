Hatayspor maçı sonrası Şenol Güneş: Oyunculara verdiğimiz şanslar...

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Bordo-mavililerde Şenol Güneş maçın ardından konuştu.

İŞTE GÜNEŞ'İN SÖZLERİ:

Eksiklikle alakası yok, her oyuncu kendi kapasitesinde oynamalı. Oyuna başlarken dengeliydik, hücumda bir taç pozisyonu bıraktık, döndü, gol oldu.

Toparladık ama oyunu tamamen kontrol altına almadık. Oyuna baktığınızda dağılmış, çıkarken top kayıpları fazlaydı.

Tam tersini düşünmüştük. Bugün kazanmak için geldiğimiz bir maçta, beklentimiz öyleydi ama maalesef son pozisyonda gol olsa mağlup da olabilirdik.

İki takım da pozisyon buldu. Maçın hakkı belki beraberlik ama bize yetmiyor. Galibiyetlere ihtiyacımız var. Daha iyi duruma gelmek istiyorduk ama bunu yapamadık.