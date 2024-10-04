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Haberler Trabzonspor

Siftah peşinde

İlk döneminde 153 maçta 47 kez fileleri sarsan, 42 de asiste imza atan Nijeryalı sol kanat, yarın gol siftahı yapmak istiyor. Nwakaeme takımın en önemli kozlarından biri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2024 Cuma 06:50
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Siftah peşinde

Sezon başında Trabzonspor'a geri dönen Nwakaeme, ikinci döneminde gol hasretini Hatayspor maçında sonlandırmaya çalışacak. Bordo-mavili takımdaki ilk döneminde geçirdiği 4 sezonda ortaya koyduğu futbol ile taraftarların gönlünü fetheden 35 yaşındaki futbolcu, 153 maçta fileleri 47 kez havalandırırken, ikinci döneminde henüz golle tanışamadı. Forma giydiği sezonlarda Karadeniz devinin hücumdaki en istikrarlı ismi olan, attığı goller, yaptığı asistler ve ortaya koyduğu oyunla büyük beğeni kazanan Nijeryalı sol kanat, yarın Hatayspor deplasmanında gol atması halinde 867 gün sonra bordo-mavili forma altında skor üretmiş olacak.

SEZON PERFORMANSLARI

Nwakaeme, bordo-mavili takımın formasıyla son golünü 22 Mayıs 2022'de ligin son haftasında Başakşehir deplasmanında atmıştı. İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımından 2018-2019 sezonu başında 1 milyon 100 bin euro bonservis bedeliyle transfer edilen yıldız oyuncu, ilk sezonunda 31 resmi karşılaşmada 11, 2019-20 sezonunda 43 maçta 14, 2020-21'de 35 maçta 7, 2021-22'de ise 36 maçta 15 gol kaydetti. Daha sonra Suudi Arabistan'ın Al-Fayha takımına transfer olan Nijeryalı, 2 sezon aradan sonra tekrar Trabzonspor'a döndü. Geçtiğimiz haftaki Konyaspor maçında çok iyi oynayan Nwakaeme'den gol siftahı yapması bekleniyor.

8 MAÇTA FORMA GİYDİ

Nwakame, bu sezon Avrupa'da 4, Trendyol Süper Lig'de de 4 olmak üzere toplam 8 karşılaşmada forma giyip, 315 dakika süre aldı. Sakatlığı nedeniyle lig ve Avrupa'da 2'şer maç olmak üzere 4 karşılaşma kaçıran 'Bay Beyin' bu sezon gol kaydedemezken, 1 asist yaptı.

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