  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor

Daha iyi olmalıyız

Şenol Güneş her geçen maç daha da gelişmeleri gerektiğini belirtti. Trabzonspor’un teknik patronu, “Hak ettiğimiz bir galibiyetimiz vardı. Oyun düzenimiz ve ruhumuz daha iyi işler veriyor. Daha iyi olmak zorundayız. Dinlenip Göztepe maçına bakacağız” dedi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Daha iyi olmalıyız

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, 5. dönemindeki ilk galibiyetini Konyaspor karşısında aldı. Taraftarları önünde de 12 sene sonra sevinen Güneş, iç sahada en son 10 Kasım 2012'de Akhisarspor'u 3-1 yenmişti. Deneyimli hoca, "5 maç sonunda kazanmak iyiydi. Kazanmamız gereken daha rahat maçları puan kaybederek geldik. Durumumuz hiç de iyi değil. Oyuncular kazanma arzusu ile çıktı ve bunu gösterdi. Pas, oyun kontrolü ve gol arayışında istekliydiler" dedi.

OYUNCULAR EMEK VERDİ

Hak ettikleri bir 3 puanı hanelerine yazdıklarını ifade eden Şenol Güneş, "Zaman zaman basit hatalar yaptık. Panik oldu oyun kontrolünü kaybettik ama hak ettiğimiz bir galibiyetimiz vardı. Oyun düzenimiz ve ruhumuz daha iyi işler veriyor. Daha iyi olmak zorundayız. Oyuncularımız emek verdi onlar için mutluyum. Bu emeğin karşılığını almasalardı moral olarak düşeceklerdi. Yarın (bugün) dinlendikten sonra tekrar toparlayacağız. Dinlendikten sonra hemen Göztepe maçına bakacağız" ifadelerini kullandı.

Teknik Direktör Şenol Güneş, Trabzonspor'un başında tam 12 yıl sonra ligde maç kazandı. Güneş, en son 3 Aralık 2012'de Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup etmişti.

Dzeko'nun pozisyonu penaltı mı?
Hyundai
DİĞER
Yeşilçam'ın esmer güzeli... 62 yaşındaki Serpil Çakmaklı pozlarıyla adeta filmlerini yeniden canlandırıyor!
72 saatlik kanlı plan: İran Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah'ın ölümünde MOSSAD'a çalışan İranlı ajan izi!
Hatalar silsilesi!
G.Saray'dan ses getirecek transfer hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Batshuayi'nin sorunu ne? Batshuayi'nin sorunu ne? 01:05
Dzeko'nun pozisyonu penaltı mı? Dzeko'nun pozisyonu penaltı mı? 00:54
Madrid Derbisi'nde kazanan yok! Madrid Derbisi'nde kazanan yok! 00:34
Madrid Derbisi'nde kazanan yok! Madrid Derbisi'nde kazanan yok! 00:25
Fenerbahçe Antalya'da 3 puanın sahibi! Fenerbahçe Antalya'da 3 puanın sahibi! 00:22
Jose Mourinho: Ofsayt değildi Jose Mourinho: Ofsayt değildi 00:22
Daha Eski
Derbide büyük olay! Maç durduruldu Derbide büyük olay! Maç durduruldu 00:22
G.Saray'dan ses getirecek transfer hamlesi! G.Saray'dan ses getirecek transfer hamlesi! 00:22
Mourinho'dan görülmemiş tepki! Sarı kart... Mourinho'dan görülmemiş tepki! Sarı kart... 00:22
F.Bahçe hata yapmadı! İşte güncel puan durumu! F.Bahçe hata yapmadı! İşte güncel puan durumu! 00:22
Fenerbahçe gol bekledi! Top çizgiyi geçti mi? Fenerbahçe gol bekledi! Top çizgiyi geçti mi? 00:22
Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efes'in! Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efes'in! 00:22