Daha iyi olmalıyız

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, 5. dönemindeki ilk galibiyetini Konyaspor karşısında aldı. Taraftarları önünde de 12 sene sonra sevinen Güneş, iç sahada en son 10 Kasım 2012'de Akhisarspor'u 3-1 yenmişti. Deneyimli hoca, "5 maç sonunda kazanmak iyiydi. Kazanmamız gereken daha rahat maçları puan kaybederek geldik. Durumumuz hiç de iyi değil. Oyuncular kazanma arzusu ile çıktı ve bunu gösterdi. Pas, oyun kontrolü ve gol arayışında istekliydiler" dedi.

OYUNCULAR EMEK VERDİ

Hak ettikleri bir 3 puanı hanelerine yazdıklarını ifade eden Şenol Güneş, "Zaman zaman basit hatalar yaptık. Panik oldu oyun kontrolünü kaybettik ama hak ettiğimiz bir galibiyetimiz vardı. Oyun düzenimiz ve ruhumuz daha iyi işler veriyor. Daha iyi olmak zorundayız. Oyuncularımız emek verdi onlar için mutluyum. Bu emeğin karşılığını almasalardı moral olarak düşeceklerdi. Yarın (bugün) dinlendikten sonra tekrar toparlayacağız. Dinlendikten sonra hemen Göztepe maçına bakacağız" ifadelerini kullandı.

Teknik Direktör Şenol Güneş, Trabzonspor'un başında tam 12 yıl sonra ligde maç kazandı. Güneş, en son 3 Aralık 2012'de Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup etmişti.