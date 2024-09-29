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Haberler Trabzonspor

Trabzonspor - Konyaspor maçının VAR hakemi Direnç Tonusluoğlu oldu

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor'u ağırlamaya hazırlanıyor. Bordo mavililerin ilk galibiyetlerini alarak sezona açılış yapmayı hedefledikleri karşılaşmanın VAR hakemi açıklandı: Direnç Tonusluoğlu. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2024 Pazar 12:11 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2024 Pazar 12:12
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Trabzonspor - Konyaspor maçının VAR hakemi Direnç Tonusluoğlu oldu

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, Konyaspor'u ağırlayacak. Süper Lig'de son olarak Gaziantep FK ile berabere kalan bordo mavililer, ilk galibiyetlerini almak için sahaya çıkacak. Mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek.

Trabzonspor - Konyaspor maçının VAR hakemi olarak Direnç Tonusluoğlu görev alacak.

Süper Lig'de oynadığı 5 maçtan da beraberlikle ayrılan Trabzonspor'un henüz galibiyeti bulunmuyor. Bordo-mavililer yarın sahasında oynayacağı Konyaspor maçından hem galibiyetle ayrılmak hem de 3 puanla tanışmak istiyor. Trabzonspor topladığı 5 puanla 14'üncü sırada yer alırken, konuk ekip Konyaspor ise 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 8 puan toplayarak 8'inci sırada yer alıyor.

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