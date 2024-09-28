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Haberler Trabzonspor

Şenol Güneş'ten motivasyon sözleri! "Hep birlikte ayağa kalkacağız"

Trendyol Süper Lig'de henüz mağlubiyeti olmayan ancak henüz galibiyeti de olmayan Trabzonspor'da Teknik Direktör Şenol Güneş oyuncularını motive etmeye çalışıyor. Tecrübeli teknik adamın Konya maçı öncesi oyuncularına “Böyle gitmez. Hep birlikte ayağa kalkacağız, ne çalışıyorsak onu uygulayacağız ve sonuç alacağız” dediği öğrenildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2024 Cumartesi 06:50
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Şenol Güneş'ten motivasyon sözleri! "Hep birlikte ayağa kalkacağız"

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Trabzonspor'da Teknik Direktör Şenol Güneş, üst üste alınan beraberliklerin yanı sıra özellikle son maçta oynanan isteksiz oyuna çözüm bulmak için yoğun mesai harcıyor. Süper Lig'in 7.haftasında oynanacak Konyaspor maçına kadar bazı şeyleri düzeltmeye çalışacak olan tecrübeli teknik adam, oyuncularla bire bir görüşmelerin yanı sıra takım halinde de çok sayıda toplantı yapıyor. Takvim'in haberine göre Antrenmanlar dışında gerçekleşen bu toplantılarda oyuncuların mental olarak toparlanması için uğraş veriliyor. Futbolculara çok basit top kayıpları yaptıklarının altını çizen tecrübeli teknik adam, aynı zamanda oyun içerisinde koşu temposunun ayarlanamaması, antrenmanlarda yapılan çalışmaların sahaya uygulanmasında yaşanan sıkıntıları çözüme kavuşturmak istiyor. Güneş'in, "Ben tempolu ve hızlı bir takım arzuluyorum ancak bunu göremiyorum. Böyle gitmez. Hep birlikte ayağa kalkacağız, ne çalışıyorsak onu uygulayacağız ve sonuç alacağız" diyerek oyuncularını uyardığı öğrenildi.

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