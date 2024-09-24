1 puana abone

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Haberler Trabzonspor

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Bordo mavili takım 5 maçta 5. beraberliğini aldı. Fırtına, Süper Lig tarihinde Zonguldakspor'un (1979-80) ardından bir sezondaki ilk beş maçı berabere biten ikinci takım oldu. Bordo mavililer Gaziantep FK karşısında ilk isabetli şutunu 70'te atabildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2024 Salı 06:50
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Trabzonspor, Süper Lig'de haftanın kapanış maçında Gaziantep FK ile puanları paylaştı: 0-0. Ligde ilk 4 maçından beraberliklerle ayrılan bordomavililer, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde kazanarak seri yakalamak istiyordu Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. İlk hafta Sivasspor'la deplasmanda 0-0 berabere kalan Fırtına, ikinci haftayı bay geçmişti.

6 MAÇTA 6 PUAN ALABİLDİ

Üçüncü haftada Kayserispor'la 2-2, 4. haftada Eyüpspor'la 0-0 ve 5. haftada Beşiktaş'la 1-1 berabere kalan bordo mavili takım, dün de Gaziantep FK'ye 2 puan verdi. Dün ilk isabetli şutunu 70'te Cham ile bulan Fırtına, ilk yarıda çok vasattı. Fırtına, lig tarihinde Zonguldakspor'un (1979- 80) ardından bir sezondaki ilk beş maçı berabere biten ikinci takım oldu.

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