1 puana abone

Trabzonspor, Süper Lig'de haftanın kapanış maçında Gaziantep FK ile puanları paylaştı: 0-0. Ligde ilk 4 maçından beraberliklerle ayrılan bordomavililer, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde kazanarak seri yakalamak istiyordu Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. İlk hafta Sivasspor'la deplasmanda 0-0 berabere kalan Fırtına, ikinci haftayı bay geçmişti.

6 MAÇTA 6 PUAN ALABİLDİ

Üçüncü haftada Kayserispor'la 2-2, 4. haftada Eyüpspor'la 0-0 ve 5. haftada Beşiktaş'la 1-1 berabere kalan bordo mavili takım, dün de Gaziantep FK'ye 2 puan verdi. Dün ilk isabetli şutunu 70'te Cham ile bulan Fırtına, ilk yarıda çok vasattı. Fırtına, lig tarihinde Zonguldakspor'un (1979- 80) ardından bir sezondaki ilk beş maçı berabere biten ikinci takım oldu.