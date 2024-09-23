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Haberler Trabzonspor

Gaziantep - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Trendyol Süper Lig canlı izle

Trendyol Süper Lig'de ilk hafta maçları devam ediyor. 6. hafta müsabakasında Gaziantep ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2024 Pazartesi 09:59 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2024 Pazartesi 10:00
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Gaziantep - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Trendyol Süper Lig canlı izle

Gaziantep - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 6. hafta maçında Gaziantep ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GAZİANTEP - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gaziantep - Trabzonspor maçı 23 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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