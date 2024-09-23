Gaziantep - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Trendyol Süper Lig canlı izle

Gaziantep - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 6. hafta maçında Gaziantep ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GAZİANTEP - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gaziantep - Trabzonspor maçı 23 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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