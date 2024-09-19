Efsaneye veda

Cenaze namazına Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, eski başkanlar ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç katıldı. Ekinci'nin cenazesi kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze töreninin ardından açıklamalarda bulunan bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan, "Camia olarak çok üzgünüz. Yeri asla dolmayacak. Ailesinin ve tüm Trabzonspor camiasının başı sağ olsun. Bugünlerde görüyoruz, kendimizden başka dostumuz yok. Tüm Trabzonsporluların konu ne olursa olsun bir arada hareket etmesi ve bu bilincin Trabzonspor camiasında hızlıca yerleşmesi lazım" ifadesini kullandı.