Trabzonspor eski efsane başkanı Mustafa Şamil Ekinci'nin hayatını kaybettiğini duyurdu

Trabzonspor, 5 sezon süren başkanlığı boyunca 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Başbakanlık Kupası'nı bordo mavililere armağan eden Mustafa Şamil Ekinci'nin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, aslen Kırşehirli olan 83 yaşındaki Ekinci'ye Allah'tan rahmet dilendi, ailesi ve sevenlerine başsağlığı temennisinde bulunuldu.

Mustafa Şamil Ekinci, Trabzonspor'da ilk olarak 1970 senesinde Rıfat Dedeoğlu başkanlığında yönetim kurulu üyeliği yaptı. Ardından başkan seçileceği 1975 yılındaki kongreye kadar yönetim kurulu üyeliği, umumi kaptan ve 2. başkanlık görevlerinde bulundu.

NEDEN EFSANE?

Başkanlığının ilk sezonu olan 1975 - 1976 sezonunda Trabzonspor, İstanbul hegemonyasına son vererek Anadolu'dan çıkan ilk şampiyon ünvanını elde etti. Trabzonspor, Ekinci'nin 5 sezon boyunca başkanlık yaptığı dönemde 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Başbakanlık Kupası kazandı. Ekinci aynı zamanda 1983 - 1985 yılları arasında Divan Kurulu Başkanlığı görevinde de bulundu. 1995 yılında Faruk Özak yönetiminde başkan yardımcılığı görevinde de bulunan Ekinci, yöneticilik ve başkanlık yaptığı dönemlerde Trabzonspor tam 17 kupa kazandı.

9 Şubat 2011 tarihinde açılan ve kulübün başarılarının sergilendiği müzeye Mustafa Şamil Ekinci'nin ismi verildi. Ekinci, bununla ilgili yaşadığı mutluluğu "Hayatımın en büyük hediyesini aldım." diyerek açıkladı. Sadece yöneticilik ve başkanlık döneminde değil, Trabzon ve Trabzonspor ile tanıştığı ilk günden hayatının son anına kadar, çok sevdiği şehri ve camiası için elini taşın altına koymaktan hiç çekinmedi.

Trabzonspor Kulübü de yayınladığı taziye mesajında bu ifadelere yer verdi.

ŞENOL GÜNEŞ'İN TAZİYE MESAJI

"Kulübümüzün en parlak günlerinin mimarlarından, efsane başkanımız Şamil Ekinci'nin vefatı tüm camiamızı olduğu gibi bizleri de derinden üzmüştür. Kırşehir'den gelip Trabzon'a yerleşen ve burada bir iş adamı olarak hayatını sürdüren Şamil Ekinci, Trabzonspor'un sadece bir şehir takımı olmadığının, aksine Türkiye'nin dört bir yanına yayılan bir sevgi ve bağlılık zinciri olduğunun en somut kanıtıdır. 1969 yılında kulübümüzde önce yöneticilik daha sonra ise başkanlık yapmaya başlayan ve bu görevleri uzun yıllar boyunca başarılı bir şekilde yürüten Ekinci, yöneticilik kariyeri sonrasında da Trabzonspor'u her zaman kalbinde taşımış bir değerdi.

Şamil Ekinci, centilmenliği, özverisi, saygınlığı ve vizyonuyla kulübümüzün Avrupa'ya açılmasında önemli bir rol oynamıştır. Onun vizyon ve misyonuyla, Trabzonspor sadece ulusal başarılarla kalmamış, aynı zamanda uluslararası arenada da adından söz ettirmiştir. Hayal ettiren ve hayallerimizi gerçeğe dönüştüren çok değerli efsane başkanımızdı.

Daha önce de belirttiğim gibi, bana göre Şamil Ekinci, kendim de dahil olmak üzere, en iyi Trabzonsporludan daha Trabzonsporlu biriydi. Trabzon şehrini benimseyen, onunla yaşayan ve hayatını bu şehir ve kulüp ile birleştiren bir isimdi.

Trabzonspor, sadece Trabzon'un veya Karadeniz Bölgesi'nin değil, Anadolu'nun ruhunu yansıtan bir kulüptür. Şamil Ekinci de bu Anadolu ruhunun kulübümüzdeki en önemli temsilcilerinden biriydi. Onun mirası ve bıraktığı izler, Trabzonspor'un tarihinde her zaman hatırlanacak ve yaşatılacaktır.

Şimdi kökü mazide olan bir geleceği inşa edeceğiz ki Şamil başkan ve bu kulüp için büyük fedakarlıklarda bulunan diğer değerlerimiz huzur içinde uyusunlar.

Şamil Ekinci başkanımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum."

TFF'DEN TAZİYE MESAJI

TFF, Mustafa Şamil Ekinci'nin vefatı sonrası taziye mesajı yayınladı:

"Trabzonspor Kulübü'nün eski başkanlarından Mustafa Şamil Ekinci'nin vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Türk futboluna değerli katkılarda bulunan Mustafa Şamil Ekinci, Bordo-Mavili kulüpte 5 sezon süren başkanlığı döneminde 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Başbakanlık Kupası sevinci yaşamıştı.

Merhum Mustafa Şamil Ekinci'ye Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, sevenleri ve başta Trabzonspor camiası olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz."