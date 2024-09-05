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En iyisi Şenol Güneş! Türk futbolunun zirvesinde

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Şenol Güneş ile ilgili o istatistik resmen gündeme oturdu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2024 Perşembe 06:50
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En iyisi Şenol Güneş! Türk futbolunun zirvesinde

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Trabzonspor yönetimi, Abdullah Avcı sonrası efsane ismi Şenol Güneş'i teknik direktörlük koltuğuna oturttu. Avcı'nın sadece bordo mavililerin değil, Türk futbolunun efsane ismi olduğu ortaya çıktı. 23 sezonda görev yapan ve 6 takım çalıştıran Güneş, birçok istatistikte futbolun zirvesinde. Fotomaç olarak, Süper Lig'in kuruluş tarihi olan 1959 yılından bu yana en çok puan toplayan hocaları inceledik. Teknik direktörler listesinde Şenol Güneş listenin başında yer alıyor. Süper Lig tarihinde en çok puan toplayan teknik direktör 1.140 puanla Şenol Güneş oldu. Başarılı teknik adam, özellikle Trabzonspor ve Beşiktaş'ta çalıştığı dönemde kupalar elde etti.

YENI BAŞARILAR YÜKLENIYOR

72 yaşındaki Güneş, toplamda 6 takım ile 604 maça çıkarak bu sayıya ulaştı. Tecrübeli teknik adam, 2 Süper Lig kupası, 2 Türkiye Kupası ve 2 de Süper Kupa kazanma başarısı gösterdi. Galatasaray'ın efsanevi teknik direktörü Fatih Terim, 476 maçta 955 puan topladı. Terim, Galatasaray ile sayısız şampiyonluk ve kupalar kazandı. Türk futbolunun en büyük isimlerinden biri olarak kabul edilen teknik direktörün 8 Süper Lig kupası, 4 Süper Kupa, 3 Türkiye Kupası ve 1 UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu bulunuyor. Artık Şenol Güneş, Trabzonspor ile yeni başarılara yelken açmış durumda. 5. döneminde eksik parçaları tamamlamak istiyor.

İLK HEDEF KANAT FORVET

Şenol Güneş sonrası pivot santrfor arayışından kanat forvet arayışına geçilmişti. Bordo-mavili takımın yeni teknik direktörü Şenol Güneş'in hücum organizasyonlarını şekillendirmek adına yaptığı bu hamle doğrultusunda scout ekibi hemen çalışmalara başladı. Scout ekibinin Fransa ve İngiltere başta olmak üzere çok sayıda oyuncu tespit ettiği ve çalışmaların başladığı belirtiliyor.

11 YIL SONRA DÖNDÜ

Fırtına'da 2009- 10 sezonunun 15. haftasındaki Ankaragücü maçı öncesi 4. kez göreve getirilen ve 20- 12-13'un 19. haftasında 3-1'lik Elazığspor mağlubiyetine kadar görev yapan Şenol Güneş, bordo-mavili takımda 5. dönemine başladı. Elazığspor yenilgisinin ardından 27 Ocak 2013 tarihinde bordo-mavili takımdaki görevinden ayrılan Güneş, 12 yıla yakın süre sonra eski takımında görev yapacak.

14 HOCA GÖREV YAPTI

Teknık direktör Güneş'in son döneminin ardından 14 teknik direktör görev aldı. İşte o isimler: Tolunay Kafkas, Mustafa Reşit Akçay, Hami Mandıralı, Halilhodzic, Ersun Yanal, Şota, Sadi Tekelioğlu, Rıza Çalımbay, Ünal Karaman, Hüseyin Çimşir, Newton, Orhan Ak, Bjelica ve Abdullah Avcı.

İLK HEDEF KANAT FORVET

Şenol Güneş sonrası pivot santrfor arayışından kanat forvet arayışına geçilmişti. Bordo-mavili takımın yeni teknik direktörü Şenol Güneş'in hücum organizasyonlarını şekillendirmek adına yaptığı bu hamle doğrultusunda scout ekibi hemen çalışmalara başladı. Scout ekibinin Fransa ve İngiltere başta olmak üzere çok sayıda oyuncu tespit ettiği ve çalışmaların başladığı belirtiliyor.

DOĞAN İLE 4. ÇALIŞTIRICI

Şenol Güneş, 26 Mart 2023 tarihinde göreve gelen kulüp başkanı Ertuğrul Doğan döneminde görev yapacak 4. teknik adam olacak. Karadeniz devinde, Doğan döneminde Orhan Ak, Bjelica ve Abdullah Avcı'ya takım emanet edildi.

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