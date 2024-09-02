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Trabzonspor'dan Enis Destan'ın sakatlık durumuyla ilgili açıklama!

Trendyol Süper Lig devlerinden Trabzonspor, Enis Destan'ın sakatlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2024 Pazartesi 14:44 Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2024 Pazartesi 15:00
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Trabzonspor'dan Enis Destan'ın sakatlık durumuyla ilgili açıklama!

Trendyol Süper Lig devlerinden Trabzonspor, Enis Destan'ın sakatlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Bordo-mavililer'in resmi web sitesinden yaptığı açıklamada, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda İkas Eyüspor ile oynadığı karşılaşma sırasında rakibin müdahalesi sonrası sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Enis Destan'ın yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sağ omuz bölgesinde bağ (akromioklavikular bağ) yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" denildi.

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