Eyüpspor 0-0 Trabzonspor (MAÇ SONUCU - ÖZET) Fırtına deplasmanda 2 puan bıraktı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor konuk olduğu Eyüpspor ile golsüz berabere kaldı.

Eyüpspor puanını 8 yaptı. Trabzonspor ise 2 puana yükseldi.

TRABZONSPOR'DA TEKNİK SORUMLU DERELİOĞLU

Trabzonspor'da yolların ayrıldığı teknik direktör Abdullah Avcı yerine Eyüpspor maçında teknik sorumlu olarak İhsan Derelioğlu görev aldı.

ENİS DEVAM EDEMEDİ

Mücadelenin son dakikalarında omuzundan sakatlanan Enis Destan, sahayı sedyeyle terketti.

MONTELLA MAÇI TAKİP ETTİ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve ekibi, Eyüpspor - Trabzonspor maçını tribünden takip etti.

HAKAN ÇALHANOĞLU DA MÜCADELEYİ TRİBÜNDEN İZLEDİ

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Eyüpspor - Trabzonspor müsabakasını tribünden izleyenler arasında yer aldı. İstanbul'da toplanacak milli takım kampında yer alacak tecrübeli futbolcu, Süper Lig mücadelesini yerinde takip etti.

SOL BAMBA UNUTULMADI

Eyüpspor - Trabzonspor karşılaşması öncesinde dün hayatını kaybeden Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Umut Meraş'ın sol taraftan kullandığı serbest vuruşta Emre Akbaba, ceza yayından şut çekti. Trabzonsporlu oyunculara çarpan topu önünde bulan Robin Yalçın, ceza sahası içi sol çaprazından vurdu. Uğurcan Çakır'ın çeldiği topu Eren Elmalı dönen topu kornere gönderdi.

16. dakikada Cihan Çanak'ın sağ kanattan attığı pasta topla buluşan Draguş, ceza sahası içi sağ çaprazından şut çekti. Meşin yuvarlak, yandan auta gitti.

23. dakikada Umut Meraş'ın indirdiği topa Ahmed Kutucu, ceza sahası dışı sol çaprazından sert vurdu. Kaleci Uğurcan, meşin yuvarlağı kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sonuçlandı.

51. dakikada sol kanatta 3 rakibinden sıyrılan Enis Destan, ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan şutunu çekti. Meşin yuvarlağı kaleci Berke Özer çeldi.

65. Midtsjö'nün pasında sol kanatta topla buluşan Umut Meraş, içeriye orta açtı. Thiam'ın altıpas çizgisi önünde yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan, iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

78. dakikada Eyüpspor lehine verilen penaltı, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Thiam'ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Seşlar, Mendy'nin müdahalesinin ardından yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Atilla Karaoğlan, penaltıyı iptal etti ve Seşlar'a hakemi aldatmaya yönelik hareketinden dolayı sarı kart gösterdi.

Karşılaşma, 0-0 sona erdi.