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Trabzonspor'da Abdullah Avcı dönemi sona erdi!

Son dakika haberi: Trabzonspor, Abdullah Avcı ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2024 Cumartesi 18:44 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2024 Cumartesi 18:50
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Trabzonspor'da Abdullah Avcı dönemi sona erdi!

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Bordo mavililerin resmi açıklaması;

Şampiyon Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırma kararı almış bulunuyoruz. Sayın Avcı'ya kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz. ifadeleri yer aldı.

ALACAKLARININ YARISINDAN FERAGAT ETTİ

"Trabzonspor'un yaptığı açıklamada; Şirketimiz ile Profesyonel Futbol Takımı Teknik Direktörümüz Sayın Abdullah Mucib Avcı arasındaki 30.06.2025 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre, Sayın Avcı, sözleşme kapsamındaki alacaklarının yarısından feragat etmiştir." sözleri yer aldı.

AVCI'NIN 2. TRABZONSPOR DÖNEMİ

Trabzonspor'un ikinci döneminde 44 maça çıkan Avcı, 26 galibiyet, 13 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı.

61 yaşındaki teknik adam, Trabzonspor ile 2021-22 yılında şampiyonluğa ulaştı. Bordo mavili takımda 2020-21 ve 2022-23 sezonlarının Süper Kupası'nı da müzesine götürdü.

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