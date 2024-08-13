TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'un Onuachu ısrarı sürüyor! Görüşmelerde vites yükseldi

Fırtına, forvet transferini nihayete erdirmek istiyor. Wout Weghorst'ta sonuç alamayan Trabzonspor, rotayı yeniden Paul Onuachu'ya kırdı. Bordo mavililer Nijeryalı golcü için Southampton ile görüşmelere başlayacak. İngiliz kulübüne 2 milyon eurosu bonus olmak üzere 7 milyon euro öneren Karadeniz devi görüşmeleri tekrar açacak.

PİVOT SANTRFOR İSTEĞİ

4 resmi maçta gol yollarında sorun yaşayan Trabzonspor'da Abdullah Avcı, pivot santrfora ihtiyaç duyduklarını dile getirmişti. Weghorst için Burnley ile istenilen anlaşma zemini yakalanamadı. Bu sebepten dolayı bordo mavililerde Paul Onuachu ismi yeniden gündemde ilk sıraya taşındı. Nijeryalı yıldız da Trabzonspor'da oynamak istiyor.

TRABZONSPOR'U ÇOK SEVİYOR

Bordo mavililer, Southampton ile Paul Onuachu görüşmelerini yeni açacak. Bu görüşmelerde Nijeryalı futbolcunun Trabzonspor'a olan sevgisi de gündemde olacak. 30 yaşındaki forvet, Trabzonspor'u çok sevdiğini her fırsatta dile getiriyor.