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TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da Brownhill pazarlığı!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bordo-mavililerin son olarak Brownhill için sıkı bir pazarlığın içine girdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2024 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da Brownhill pazarlığı!

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Trabzonspor Josh Brownhill için bastırıyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın ısrarla istediği yıldız futbolcu için Bordo-Mavili yönetimin yeni bir teklif sunmaya hazırlandığı iddia edildi.

Takvim'de yer alan habere göre bir süredir bu oyuncu için Burnley kulübüyle görüşme yapan Karadeniz kulübü yetkililerinin bu transfer için şartları sonuna kadar zorlamaya kararlı olduğu öne sürüldü. İngiliz kulübüyle bir yıllık daha sözleşmesi kalan 28 yaşındaki futbolcunun da Trabzonspor'a gelmeye yeşil ışık yaktığı ortaya çıktı. Yönetimin yeni bir teklif sunması bekleniyor.

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