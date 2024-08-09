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Trabzonspor'dan dev gelir! O arazi kiralandı...

Trabzonspor Sportif AŞ, Trabzonspor Kulübü'ne ait olan Kartal arazisinin 30 yıllık kullanım hakkını 3.993 milyar TL karşılığında devraldı. Konuyla ilgili resmi açıklama şu şekilde...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2024 Cuma 16:13 Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2024 Cuma 16:33
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Trabzonspor'dan dev gelir! O arazi kiralandı...

Trabzonspor Sportif AŞ, Trabzonspor Kulübü'ne ait olan Kartal arazisinin 30 yıllık kullanım hakkını 3.993 milyar TL karşılığında devraldı.

Yapılan açıklamada: Yönetim Kurulumuzun bugün tarihli (09.08.2024) toplantısında alınan karar gereği;

Trabzonspor Kulübü'ne ait olan, İstanbul İli, Kartal İlçesi, Aşağı Mahalle Çayırlar Mevkii adresindeki, 12.452,09m2 yüzölçümlü 10164 ada ve 64 parsel numaralı, 707,00m2 yüzölçümlü 10164 ada ve 42 parsel numaralı taşınmazlar üzerindeki, 30 yıllık "Daimi ve Müstakil Üst Hakkı" nın, Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. firmasının 08.08.2024 tarihli raporu ile tespit edilen 4.061.813.000.-TL ile Başkent Taşınmaz Değerleme A.Ş. gayrimenkul değerleme firmasının 08.08.2024 tarihli raporu ile tespit edilen 3.924.705.000.-TL lik değerleme tutarlarının ortalaması olan 3.993.259.000.-TL bedelle Trabzonspor Kulübü'nden devralınmasına karar verilmiştir. İlgili değerleme raporları gün içerisinde KAP'da ayrıca açıklanacaktır." denildi.

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