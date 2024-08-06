Ya Braga ya Servette

Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor'un play-off turu için önce Rapid Wien engelini geçmesi gerekiyor. Fırtına, 3. eleme turunda Rapid Wien'le 8 Ağustos'ta ilk maçını, 15 Ağustos'ta ise rövanş karşılaşmasını oynayacak. Karadeniz devi, Wien'i elemesi halinde Avrupa Ligi playoff turunda Braga/Servette eşleşmesinin galibi ile oynayacak. Braga, Portekiz'in en güçlü takımlarından biri. Son yıllarda Avrupa'da gösterdiği performansla dikkat çeken bir takım. Portekiz Ligi'nde istikrarlı bir grafik çizen Braga, bu sezon da güçlü kadrosuyla önemli başarılara imza atmayı hedefliyor.

HOCALARI PORTEKİZLİ SOUSA DANİEL

Braga'nın teknik direktörlüğünü 39 yaşındaki Sousa yapıyor. Sousa, 1 Temmuz 2024 tarihi itibariyle göreve başlarken, geçen sezonu yine Portekiz 1. Lig ekiplerinden Arouca'da geçirmişti. Bu ekipte Sousa, 25 maçta görev almış 1.72 puan ortalaması tutturmuştu.

İSRAİL TAKIMINI EZDİ

Braga, aynı Fırtına gibi Avrupa Ligi'ne bu sezon 2. ön elemeden başladı ve İsrail ekibi Petah Tikva ile eşleşmişti. Braga ilk maçı deplasmanda 5-0 aldı, evinde de 2-0 galip geldi.

Temsilcimizden daha yüksek bir kadro değerine sahip olan Braga, 27 kişilik geniş bir oyuncu grubunu kadrosunda barındırıyor. Toplamda 18 lejyonerin mücadele ettiği Braga'nın en önemli oyuncusu ise Santarfor Simon Banza... Banza 18 milyon euro'luk değeri ile dikkat çekiyor. Ardından 15 milyon euro'luk değeriyle takımın da kaptanı olan Ricardo Horta gelirken, sonrasında 12 milyon euro'luk değeriyle merkez orta saha Rodrigo Zalazar geliyor.

SERVETTE: 24 MİLYON EURO

İsviçre ekibi Servette'nin Braga karşısında şansı zayıf. 1 Temmuz 2024'te işbaşı yapan İsviçreli teknik adam Thomas Häberli'nin çalıştırdığı İsviçre ekibinin kadro değeri 24.6 milyon euro. Servette'nin kadrosunda ise şu anda toplamda 30 oyuncu bulunuyor ve bunların 18'i lejyoner. 24.68 milyon euro kadro değerine sahip Servette'nin en değerli oyuncuları ise 3,5 Milyon euro ile merkez orta saha Timothe Cognat, 2.5 milyon euro ile sağ bek Lego Tsunemoto, 2.2 milyon euro değeriyle 10 numara Alexis Antunes. TRABZONSPOR daha önce de Servette ile 2021 yılında eşleşmem durumu vardı. O dönem de UEFA Konferans Liginde Trabzonspor, Molde-Servette galibi ile karşılaşacaktı. Molde, Servette'yi o dönem ikinci eleme turunda geçmiş ardından da Trabzonspor ile karşılaşmıştı. Trabzonspor'da Molde'yi elemişti.

GENK'İ ELEDİLER

Servette 2023-24 sezonunda Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde eşleştiği Genk takımı ile 1-1 ve 2-2 sonuçları ile berabere kaldı. Rakibine penaltı atışları sonucu 4-1 yenerek tur atlayan taraf oldu. Sonraki turda eşleştiği Rangers'a evinde 1-1 deplasmanda 2-1 sonuçları ile boyun eğerek yoluna Avrupa Ligi'nde devam etti.

2021 YILINDA DA RAKİP OLMUŞTU

Trabzonspor daha önce de Servette ile 2021 yılında eşleşme durumu vardı. O dönem de UEFA Konferans Liginde Trabzonspor, Molde-Servette galibi ile karşılaşacaktı. Molde, Servette'yi o dönem ikinci eleme turunda geçmiş ardından da Trabzonspor ile karşılaşmıştı. Trabzonspor'da Molde'yi elemişti.