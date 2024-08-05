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Trabzonspor'a Weghorst transferinde sürpriz rakip!

Forvet hattı için Wout Weghorst’u kadrosuna katmak isteyen Trabzonspor, transferde Ajax ile yarışıyor. Bordo mavililer, Hollandalı yıldız için Burnley ile bonservis pazarlığına da devam ediyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2024 Pazartesi 06:50
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Trabzonspor'a Weghorst transferinde sürpriz rakip!

Karadeniz devi, transferde gözünü forvet hattına çevirdi. Bordo-mavililer transfer etmeyi çok istediği Wout Weghorst için Hollanda'nın Ajax kulübü ile yarışıyor.

Weghorst ile şartlar konusunda anlaşan Trabzonspor, İngiliz ekibi Burnley ile bonservis pazarlığına devam ediyor. 8 Ağustos tarihinde Rapid Wien ile oynanacak olan Avrupa Ligi maçına kadar bu bölgeye en az bir takviye yapmak isteyen bordo-mavililer, Weghorst için yoğun mesaisini sürdürüyor. Daha önce Weghort ile yapılan görüşmelerde şartlar konusunda anlaşma sağlanmıştı. Türkiye'yi yakından tanıyan deneyimli forvet de gelmeye sıcak bakıyor. Şu anda Trabzonspor, Burnley kulübünün istediği bonservis rakamlarını aşağı seviyeye çekmeye çalışıyor. Ancak Hollanda ekibi Ajax'ın da Weghorst'u kadrosuna katma konusunda devreye girmesi nedeniyle henüz istenilen sonuca ulaşılamadı.

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