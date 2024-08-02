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Trabzonspor - Ruzemberok maçı sonrası dikkat çeken sözler! "Sevgililerin buluşması gibi"

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda 2-0'ın rövanşında Slovakya ekibi Ruzemberok'u sahasında 1-0'lık skorla mağlup etti. Bordo-mavililer aldığı bu galibiyetle üst tura yükselirken Fotomaç Gazetesi yazarı Zeki Uzundurukan, Fırtına'nın galibiyeti hakkında dikkat çeken sözlere yer verdi. İşte o yazı...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2024 Cuma 09:08 Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2024 Cuma 09:11
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Trabzonspor - Ruzemberok maçı sonrası dikkat çeken sözler! "Sevgililerin buluşması gibi"

Trabzonspor, ilk maçta elde ettiği 2-0'lık skor avantajı ile çıktığı Ruzomberok rövanşında ilk yarıda taraftarını coşturacak bir futbol ortaya koyamadı. Ama golden sonra etkili bir Fırtına izledik. Trabzonspor'un acil uzun boylu bir santrfora ihtiyacı var. Weghorst veya Onuachu. İki golcü de Trabzonspor'a ilaç olur.

Trabzonspor - Ruzemberok maçı sonrası dikkat çeken sözler! "Sevgililerin buluşması gibi"

Bordo-mavili oyuncular iyi niyeti ile mücadele ettiler. Yenilerden Ozan Tufan zaman zaman etkili ters paslar atsa da henüz hazır değil. Lundstram tam bir kalite. Çok soğukkanlı ve dirençli bir oyuncu. Cihan Çanak, rüzgar gibi. Final hareketlerinde biraz daha iyi olsa Trabzonspor'a çok maç kazandırır. Malheiro savaşçı bir sağ bek. Ama biraz daha güçlenmesi ve tempo kazanması lazım. En büyük şansı önündeki Vişça gibi bir tecrübe abidesi. Vişça demişken, dün yine muhteşem işler yaptı. Draguş'un attığı golün asistini yaptı. İlk yarıda etkisiz olan Draguş harika bir gol attı. Draguş bu sezon çok gol atar bordo-mavili forma altında.

Trabzonspor - Ruzemberok maçı sonrası dikkat çeken sözler! "Sevgililerin buluşması gibi"

Trezeguet soldan etkili bindirmeler yaptı, final vuruşlarında etkisiz kaldı. Ama yürekli futbolu ile alkış aldı. Dakikalar 71'i gösterirken, tribünler bir anda coştu. Çünkü Nwakaeme yani 'bay beyin' oyuna dahil oldu. Adeta sevgililerin buluşması gibi büyük bir coşku yaşandı Papara Park'ta. Trabzonspor taraftarı ne çok özlemiş Nwakaeme'yi.

Trabzonspor - Ruzemberok maçı sonrası dikkat çeken sözler! "Sevgililerin buluşması gibi"

İlk maçta 8 net kurtarış yapan Uğurcan Çakır, dün de üç muazzam kurtarış yaparak, şampiyonluk sezonundaki Uğurcan'dan kesitler sundu. Abdullah Avcı, bu sezon bordomavili takıma hücum futbolu oynatacağının sinyallerini verdi. Takım daha az yana-geriye pas yapıyor. Topu alan her oyuncu hücumu ve golü düşünüyor. Bu çok güzel!

Trabzonspor - Ruzemberok maçı sonrası dikkat çeken sözler! "Sevgililerin buluşması gibi"

Takımda çok fazla hücumu seven oyuncu var. Tam da taraftarın istediği bir Trabzonspor geliyor. Trabzonspor henüz lige hazır bir görüntü vermedi. Ama diğer şampiyonluk adayları da aynı problemleri yaşıyor. Trabzonspor'un ritim tutması ve takım bütünlüğünü yakalaması için en az 5-6 maça ihtiyacı var. Buna rağmen Ruzomberok'u iki maçta da yenerek turu geçmek güzel. Şimdi sırada Rapid Wien var. Daha dişli bir rakip. Ama Trabzonspor da dünkü futbolunun üzerine koyarak Rapid karşısına çıkacak. Yeni sezonda keyif veren bir Trabzonspor izleyeceğiz. Camianın bu takıma destek vermesi, Papara Park'ın her maçta dolması gerekir. Çünkü yönetim, güçlü bir Trabzonspor oluşturmak için her şeyi yaptı. Yapmaya da devam ediyor. Şimdi sıra Trabzonspor taraftarında. Bu sezon, camianın Trabzonspor'a yüzde 100 destek olma sezonudur. Kenetlenme sağlanırsa, kupalar ve şampiyonluklar zaten gelir. Turu geçen Trabzonspor'u tebrik ediyoruz!

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