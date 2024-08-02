Trabzonspor - Ruzemberok maçı sonrası dikkat çeken sözler! "Sevgililerin buluşması gibi"

Trabzonspor, ilk maçta elde ettiği 2-0'lık skor avantajı ile çıktığı Ruzomberok rövanşında ilk yarıda taraftarını coşturacak bir futbol ortaya koyamadı. Ama golden sonra etkili bir Fırtına izledik. Trabzonspor'un acil uzun boylu bir santrfora ihtiyacı var. Weghorst veya Onuachu. İki golcü de Trabzonspor'a ilaç olur.

Bordo-mavili oyuncular iyi niyeti ile mücadele ettiler. Yenilerden Ozan Tufan zaman zaman etkili ters paslar atsa da henüz hazır değil. Lundstram tam bir kalite. Çok soğukkanlı ve dirençli bir oyuncu. Cihan Çanak, rüzgar gibi. Final hareketlerinde biraz daha iyi olsa Trabzonspor'a çok maç kazandırır. Malheiro savaşçı bir sağ bek. Ama biraz daha güçlenmesi ve tempo kazanması lazım. En büyük şansı önündeki Vişça gibi bir tecrübe abidesi. Vişça demişken, dün yine muhteşem işler yaptı. Draguş'un attığı golün asistini yaptı. İlk yarıda etkisiz olan Draguş harika bir gol attı. Draguş bu sezon çok gol atar bordo-mavili forma altında.