Haberler Trabzonspor Cham’da 2 rakip çıktı

Cham’da 2 rakip çıktı

Trabzonspor'un gündemindeki Muhammed Cham, bu yaz transfer döneminde PSG'nin de gözetimi altında. Clermont ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki Avusturyalı 10 numara için St.Etienne de devrede. Ancak PSG İnside Actus'a göre Cham, Paris SG'nin Ligue 1'deki hedeflerinden biri. Haberde teklif yapılmadığı, sadece izlendiği belirtiliyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2024 Pazar 06:50
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Cham’da 2 rakip çıktı
Trabzonspor'un gündemindeki Muhammed Cham, bu yaz transfer döneminde PSG'nin de gözetimi altında. Clermont ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki Avusturyalı 10 numara için St.Etienne de devrede. Ancak PSG İnside Actus'a göre Cham, Paris SG'nin Ligue 1'deki hedeflerinden biri. Haberde teklif yapılmadığı, sadece izlendiği belirtiliyor.
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