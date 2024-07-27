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TRABZONSPOR HABERLERİ - Onuachu'ya rekor teklif!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan transferde müjdeyi verdi: “Southampton, Onuachu için 15 milyon euro’dan 10 milyon euro seviyelerine inmişti. Biz de 7 milyon euro seviyelerine çıktık. Görüşmelerimiz devam ediyor”

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2024 Cumartesi 06:50
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TRABZONSPOR HABERLERİ - Onuachu'ya rekor teklif!

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Başkan Ertuğrul Doğan, Karadeniz gazetesine konuştu. Transferde çok istedikleri Onuachu hakkında açıklamalarda bulunan Doğan, "Southampton Onuachu için 15 milyon euro'dan 10 milyon euro seviyelerine inmişti. Biz de 7 milyon euro seviyelerine çıktık. Görüşmelerimiz devam ediyor" dedi. Başarının gelmesi için el ele vermeleri gerektiğini belirten Doğan, "Camiamızdan rica ediyorum, lütfen bu formayı kim giyiyorsa hepsine sahip çıksınlar. Desteklerini esirgemesinler. Trabzonspor'un zirve yarışında olması için Trabzonlunun Trabzonluya daha çok sahip çıkması gerekiyor. Bu dediklerim olursa bu sene şampiyon olmazsa seneye olur. Mutlaka bu yapıyı inşa etmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

ABDULLAH HOCAMA SAYGIM VAR

Teknık direktör Abdullah Avcı'ya çok güvendiğini de belirten Başkan Doğan, şöyle devam etti: "Geçtiğimiz sezon uygun maliyetli oyuncular almıştık, onlar ile yolları ayırırken kulübümüz zarar etmedi. Öneri ile oyuncu almıyoruz. İstediğimiz oyuncuları alıyoruz. Bizim alacağımız futbolcular belli. 4-5 takviye daha yapmayı planlıyoruz. Bunun için yoğun şekilde çalışıyoruz. Abdullah hocama saygım var. Onun da hatası var. Benim de hatam var. Rakiplerimizi teknik direktörler getiriyor, maliyetler ortada. Yerli hoca havuzu belli. Bence Abdullah Avcı yerli olarak en iyi teknik direktör. Hocamız zamanında kendi kurduğu kadroyla şampiyon oldu. Ben inanıyorum kendi kurduğu kadro ile başarılı olacak."

GÖZ KAMAŞTIRMIŞTI

Geçen sezon tam not alan Onuachu, 21 lig maçında 15 gol atıp, 4 asist yaparken; Türkiye Kupası'nda da 4 karşılaşmada 2 kez ağları havalandırmıştı. Karadeniz ekibi, 2.01'lik santrforu takımda tutmak için tüm kozları oynuyor.

18 MİLYON EURO ÖDENDİ

Onuachu, Genk'te 19 maçta 16 gol attıktan sonra devre arasında 18 milyon euro'ya Premier Lig ekibi Southampton'a gitti. Ama kariyeri boyunca sergilediği etkileyici formu İngiliz ekibinde gösteremedi. Southampton'ın küme düştüğü sezonun ikinci yarısında 11 maçta gol atamadı. Kulübü ile 20-26'ya kadar sözleşmesi va

1.7 MİLYON EURO ALDI

Görüşmelerde Trabzonspor'un elini güçlendiren nokta ise Onuachu'nun kalmak istemesi. Bu talebini Southampton'a da ileten Onuachu ile diğer yandan temaslar sürüyor. Bu sezon 1 milyon 750 bin euro maaş alan 30 yaşındaki yıldızın daha yüksek bir rakam istediği öğrenildi.

28 PUANLIK KATKI YAPTI

Fırtına, Paul Onuachu'nun gol attığı 11 karşılaşmada 9 galibiyet, 1'er beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Nijeryalı yıldız, bordo mavililere büyük katkı sağladı.

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