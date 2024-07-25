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UEFA ÜLKE PUANI | Fenerbahçe Trabzonspor ve Başakşehir kazandı Türkiye'nin puanı yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe, deplasmanda İsviçre ekibi Lugano'yu 4-3 mağlup etti ve tur kapısını araladı. UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Trabzonspor konuk olduğu Ruzomberok'u 2-0'la geçerken Başakşehir ise UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme maçında La Fiorita'yı 6-1'le geçti. Üç temsilcimizde haftayı galibiyetle kapatırken Türkiye'nin ülke puanı yükseldi. İşte UEFA ülke puanında son durum...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2024 Perşembe 23:53 Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2024 Cuma 00:13
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UEFA ÜLKE PUANI | Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir kazandı Türkiye'nin puanı yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Lugano'yu 4-3 mağlup etti.

UEFA ÜLKE PUANI | Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir kazandı Türkiye'nin puanı yükseldi

Sarı-lacivertliler rövanş öncesi büyük bir avantaj elde ederken, galibiyeti getiren golleri ise Edin Dzeko (3) ve Ferdi Kadıoğlu kaydetti.

UEFA ÜLKE PUANI | Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir kazandı Türkiye'nin puanı yükseldi

Trabzonspor ise UEFA Avrupa 2. ön eleme turu ilk maçında Slovakya ekibiyle karşı karşıya geldi.

UEFA ÜLKE PUANI | Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir kazandı Türkiye'nin puanı yükseldi

Bordo mavililer zorlandığı karşılaşmada Slovakya ekibini Trezeguet ve Cihan Çanak'ın golüyle 2-0 mağlup ederek tur için büyük avantaj elde etti.

UEFA ÜLKE PUANI | Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir kazandı Türkiye'nin puanı yükseldi

Başakşehir Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında San Marino ekibi La Fiorita'yı 6-1 mağlup ederek gövde gösterisi yaptı.

UEFA ÜLKE PUANI | Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir kazandı Türkiye'nin puanı yükseldi

RAMS Başakşehir'in gollerini 5. dakikada Berkay Özcan, 13. dakikada Davidson, 29 ile 49. dakikalarda Figueiredo, 42. dakikada Kemen ve 71. dakikada Piatek kaydetti.

UEFA ÜLKE PUANI | Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir kazandı Türkiye'nin puanı yükseldi

Üç temsilcimizin haftayı galibiyetle kapatmasının ardından Türkiye'nin puanı merak ediliyor. İşte güncel ülke puanı sıralaması...

UEFA ÜLKE PUANI | Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir kazandı Türkiye'nin puanı yükseldi

1- İNGİLTERE: 85.762

UEFA ÜLKE PUANI | Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir kazandı Türkiye'nin puanı yükseldi

2- İTALYA: 75.356

UEFA ÜLKE PUANI | Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir kazandı Türkiye'nin puanı yükseldi

3- İSPANYA: 70.561

UEFA ÜLKE PUANI | Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir kazandı Türkiye'nin puanı yükseldi

4- ALMANYA: 67.910

UEFA ÜLKE PUANI | Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir kazandı Türkiye'nin puanı yükseldi

5- FRANSA: 55.165

UEFA ÜLKE PUANI | Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir kazandı Türkiye'nin puanı yükseldi

6- HOLLANDA: 51.900

UEFA ÜLKE PUANI | Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir kazandı Türkiye'nin puanı yükseldi

7- PORTEKİZ: 46.016

UEFA ÜLKE PUANI | Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir kazandı Türkiye'nin puanı yükseldi

8- BELÇİKA: 41.200

UEFA ÜLKE PUANI | Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir kazandı Türkiye'nin puanı yükseldi

9- TÜRKİYE: 33.600

UEFA ÜLKE PUANI | Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir kazandı Türkiye'nin puanı yükseldi

10- ÇEKYA: 33.550

UEFA ÜLKE PUANI | Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir kazandı Türkiye'nin puanı yükseldi

11- İSRAİL: 28.750

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