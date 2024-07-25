UEFA ÜLKE PUANI | Fenerbahçe Trabzonspor ve Başakşehir kazandı Türkiye'nin puanı yükseldi
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe, deplasmanda İsviçre ekibi Lugano'yu 4-3 mağlup etti ve tur kapısını araladı. UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Trabzonspor konuk olduğu Ruzomberok'u 2-0'la geçerken Başakşehir ise UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme maçında La Fiorita'yı 6-1'le geçti. Üç temsilcimizde haftayı galibiyetle kapatırken Türkiye'nin ülke puanı yükseldi. İşte UEFA ülke puanında son durum...
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2024 Perşembe 23:53 Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2024 Cuma 00:13
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Bordo mavililer zorlandığı karşılaşmada Slovakya ekibini Trezeguet ve Cihan Çanak'ın golüyle 2-0 mağlup ederek tur için büyük avantaj elde etti.
Başakşehir Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında San Marino ekibi La Fiorita'yı 6-1 mağlup ederek gövde gösterisi yaptı.
RAMS Başakşehir'in gollerini 5. dakikada Berkay Özcan, 13. dakikada Davidson, 29 ile 49. dakikalarda Figueiredo, 42. dakikada Kemen ve 71. dakikada Piatek kaydetti.
Üç temsilcimizin haftayı galibiyetle kapatmasının ardından Türkiye'nin puanı merak ediliyor. İşte güncel ülke puanı sıralaması...
1- İNGİLTERE: 85.762
2- İTALYA: 75.356
3- İSPANYA: 70.561
4- ALMANYA: 67.910
5- FRANSA: 55.165
6- HOLLANDA: 51.900
7- PORTEKİZ: 46.016
8- BELÇİKA: 41.200
9- TÜRKİYE: 33.600
10- ÇEKYA: 33.550
11- İSRAİL: 28.750
12- NORVEÇ: 27.875
13- AVUSTURYA: 26.800
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