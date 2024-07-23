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Trabzonspor'da Draguş imzayı attı! Forma numarası 70

Denis Draguş, için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde imza töreni düzenlendi. Yıldız oyuncu Trabzonspor'da 70 numaralı forma giyecek. TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2024 Salı 16:44 Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2024 Salı 16:47
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Trabzonspor'da Draguş imzayı attı! Forma numarası 70

Denis Draguş, için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

Törende konuşan Başkan Yardımcısı Yahya Karahasan, "Dragus kendisinden beklentimiz oldukça yüksek bir oyuncu. Birlikte güzel sezonlar geçirmeyi umuyoruz. Trabzonspor'a, Trabzon'a tekrar 'hoş geldin' diyorum. İnşallah burada çok mutlu olur" dedi.

Draguş, "Transferimde emeği geçen herkese ve bana yapılan bu sıcak karşılama için teşekkür ederim. Trabzonspor gibi büyük bir camiada oynama fırsatı bulduğum için çok mutluyum. Taraftarımız ilk günden bu yana bana evimdeymişim gibi hissettirdi. Tutkularının ne kadar fazla olduğunun farkındayım. İyi bir sezon geçirerek bu sevgiye karşılık vermek istiyorum. Burada kupalar kazanmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Yeni transfer Denis Draguş, 70 numaralı formayı giyecek.

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