Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da sağ stopere Savic

Trabzonspor'da sağ stopere Savic

9 yıldır forma giydiği Atletico Madrid takımından ayrılmayı düşünen Karadağlı stoper Savic, Trabzonspor'dan 3 senelik sözleşme talep etti. Bordo mavililer ise bu süreyi opsiyonlu kullanmak istiyor. İşte son detaylar... TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2024 Cuma 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor'da sağ stopere Savic

Geçen sezon en büyük sıkıntıyı stoper bölgesinde yaşayan Trabzonspor'da, Abdullah Avcı teknik direktörlük görevine geldikten sonra Baniya ve Benkovic'in performanslarını yetersiz bulup, bu ikiliye çok az şans vermişti. Fernandez de Avcı'nın gözüne giremedi. Pek çok maçta Batista Mendy'yi stoperde görevlendiren tecrübeli çalıştırıcı, yeni sezonda savunmaya hem deneyimli hem de fark yaratacak isimler istiyor. Bu doğrultuda, savunma hattını yeniden inşa etmeyi planlayan bordo mavili yönetim, sağ stoper için rotasını İspanya'ya çevirmiş durumda.

3 SENELİK SÖZLEŞME TALEP ETTİ

Bordo-mavili ekip, Atletico'da forma giyen 33 yaşındaki savunma oyuncusu Stefan Savic için harekete geçti. İspanyol kulübün Karadağlı yıldıza transfer görüşmesi yapmak için izin verdiği öğrenildi. Karadağlı stoper ile önceki gün bir görüşme gerçekleştirildi. Savic'in menajerinin bu görüşmede 3 yıllık sözleşme talep ettiği, Karadeniz devinin ise bu süreyi opsiyonlu şekilde kullanmak istediği öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun kulübünden ayrılması durumunda transfer sürecinin hızlı bir şekilde ilerlemesi bekleniyor.

YENİ BİR SAYFA İSTİYOR

2015'TE 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fiorentina'dan Atletico Madrid'e transfer olan Savic, İspanyol kulübünde geçirdiği oldukça başarılı sürecin ardından vedaya hazır. Fabrizio Romano, Savic'in Haziran 2025'te bitecek sözleşmesine rağmen bu yaz takımdan ayrılabileceğini açıkladı. Romano, Karadağlı oyuncunun kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediğini belirtti.

Kariyerinde 9 kupa var

Kariyerinde 9 kupa var 33 yaşındaki Savic, tam bir kupa canavarı. Manchester City ile 2010-11'de İngiltere'de şampiyonluk yaşayan tecrübeli futbolcu, Atletico Madrid ile de İspanya'da 2020-21'de mutlu sona ulaştı. Karadağ'da 6 kez yılın futbolcusu seçilen Savic'in kariyerinde toplam 9 kupa var.

G.Saray rotayı eski aşkına çevirdi! İngiltere'den geliyor
Fenerbahçe'den Luka Jovic hamlesi!
DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: İşte Kerem Aktürkoğlu'nun yeni adresi! Bodrum'dan imzaya gidecek...
Osmanlı Devleti'nden derin izler taşıyor... Restorasyon tamamlandı! Yıldız Sarayı'nın açılışını Başkan Erdoğan yapacak
İngilizler Jayden Oosterwolde'nin peşinde!
Galatasaray'ın Wendel ısrarı! Teklifi yükselttiler...
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına sağ bekine kavuşuyor! Fırtına sağ bekine kavuşuyor! 00:52
Fırtına sağ bekine kavuşuyor! Fırtına sağ bekine kavuşuyor! 00:46
Buruk'tan transfer sözleri! Buruk'tan transfer sözleri! 23:05
F.Bahçe'den Kadıköy'de gövde gösterisi! F.Bahçe'den Kadıköy'de gövde gösterisi! 23:05
G.Saray rotayı eski aşkına çevirdi! İngiltere'den geliyor G.Saray rotayı eski aşkına çevirdi! İngiltere'den geliyor 23:05
Cimbom'dan farklı prova! Cimbom'dan farklı prova! 23:05
Daha Eski
Ertuğrul Doğan: Türk futbolunda yeni bir dönem başlıyor! Ertuğrul Doğan: Türk futbolunda yeni bir dönem başlıyor! 23:05
TFF Başkanı belli oldu TFF Başkanı belli oldu 23:05
Mehmet Büyükekşi: Herkes hakkını helal etsin Mehmet Büyükekşi: Herkes hakkını helal etsin 23:05
Bakan Bak'tan Hacıosmanoğlu'na tebrik Bakan Bak'tan Hacıosmanoğlu'na tebrik 23:05
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Son Sayfa 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Son Sayfa 23:05
Sağ bek transferinde ters köşe! Doue ve Jelert derken... Sağ bek transferinde ters köşe! Doue ve Jelert derken... 23:05