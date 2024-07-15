Trabzonspor'da transfer planı belli oldu!

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, takıma kesinlikle bir pivot santrfor takviyesi yapılması gerektiğini vurgulamıştı. Eski oyuncusu Paul Onuachu'dan da vazgeçmeyen tecrübeli teknik adam, transfer süreci uzayan yıldız ismi bekleyeceğini şu sözlerle aktardı: "İlla pivot santrfor birinci hafta bizimle olmak zorunda değil. Doğru zaman ve doğru şekilde doğru oyuncu olsun."

TAKIMI GERİ ADIM ATACAK

Avcı'nın vurguladığı ismin Paul Onuachu olduğu öğrenildi. Şu an bonservisi için yüksek bedeller talep eden Southampton'ın da ilerleyen süreçte istediği teklifleri bulamaması durumunda geri adım atmasının beklendiği bildirildi. Bu nedenle Nijeryalı golcünün transferinde temaslarını sürdüren ancak bu süreci zamana yayan yönetim kurulunun, son ana kadar şartları zorlayacağı gelen haberler arasında yer alıyor.

TAKIMA 3 GÜN İZİN

Macaristan'ın Szeged kentinde yeni sezona hazırlanan Trabzonspor'un 14 günlük kampı dün sabah yapılan çalışmayla noktalandı. Yoğun ve yorucu geçen kampın ardından teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncularına üç gün izin verdi. Bordo-mavili futbolcular, 18 Temmuz'da Trabzon'da toplanarak hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek.

2'DE 2 İLE BİTİRDİ

Trabzonspor, Macaristan kampında iki hazırlık maçı oynadı. Bordo-mavililer ilk karşılaşmada Macaristan'ın ikinci liginden Szeged Csanad'ı 2-1 yendi. Umut Bozok ve Trezeguet galibiyeti getirirken; ikinci rakip ise Sırp ekibi Zelesnicar Pancevo'ydu. Fırtına, Bardhi, Vişça ve Enis'le 3-1 kazanarak kampta başarılı sonuçlar aldı.

HIRS KÜPÜ DRAGUŞ

Kampa geç katılan Denis Draguș Zeleznicar maçını saha kenarından takip etmişti. Rumen futbolcu karşılaşmanın tamamlanmasıyla birlikte süre alamayan futbolcularla yan sahada antrenman yaptı. 24 yaşındaki forvetin antrenmandaki hırsı dikkatlerden kaçmadı. Geçen sezon Süper Lig'de kendini kanıtlayan yıldızın önemli katkı vermesi bekleniyor.

VISÇA'DAN MESAJ

Edin Vişça, Macaristan kampında öne çıkan oyunculardan biri olmuştu. Hiçbir antrenmanı kaçırmayan, enerjisi ve karakteriyle rol model olan 34 yaşındaki futbolcu, yeni sezona da damga vuracak isimlerden biri olarak gösteriliyor. Vişça, son oynanan hazırlık maçı sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda da bulunarak 'Artık hazırız' mesajını gönderdi.

9 İSME SÜRE YOK

Kamp kadrosunda yer alan futbolcular arasında 9 isim iki hazırlık maçında süre alamadı. Murat Cem, Fountas, Göktan, Veysel, Ahmet Doğan ve Zekeriya tercihen süre alamazken; Abdurrahman ve Hüseyin sakatlık nedeniyle, Draguş ise kampın son bölümünde katıldığı için oynayamadı. Abdullah Avcı ilk Avrupa maçından sonra kadroyu daraltacak.