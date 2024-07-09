Cham gemileri yaktı

6 transferle şov yapan Trabzonspor'un hedeflerinden birisi de Muhammed Cham. 23 yaşındaki 10 numara ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Clermont'tan kesinlikle ayrılmak isteyen ve bunu da net olarak yönetimine söyleyen Avusturyalı yıldız, talebi gerçekleşmeyince bir süredir idmanlara çıkmıyordu. Bu sezon ikinci lige düşen Fransa ekibinin yönetimi de Cham'i önce kamp kadrosuna dahil etmedi, hemen ardından da kadro dışı bıraktı. Bordo mavililer, Clermont'a transfer için çok yoğun şekilde baskı yapıyor.

BU HAFTA İÇİNDE BİTEBİLİR

Trabzonspor yönetimi transferi 5 milyon euro'ya bitirmek isterken; Clermont'un 7.5 milyon euro'luk talebi sürüyor. Ancak kırmızı siyahlıların, 1.80 boyundaki yıldızın tavrı karşısında büyük sıkıntı yaşadığı ifade edildi. Bu nedenle Karadeniz devinin kurmayları aradaki pürüzlerin giderilmesi için bir kez daha Clermont ile masaya oturmaya karar verdi. Genç oyuncunun kadro dışı bırakılmış olmasının avantajıyla bu transferde önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Hedef Muhammed Cham'in transferini bu hafta içinde bitirmek.

10 NUMARA VE KANATTA OYNUYOR

Hem kanatta hem de 10 numara pozisyonunda görev yapan Cham, geride bıraktığımız sezon Ligue 1'de çıktığı 33 maçta 8 gol atıp, 4 asist yaptı. Kulübü ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki 10 numaranın piyasa değeri 6 milyon euro olarak gözüküyor.