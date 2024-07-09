Haberler Trabzonspor Cham gemileri yaktı

Cham gemileri yaktı

Clermont yönetimi, idmanlara çıkmayan Cham’i kadro dışı bıraktı. Bordo mavililer bu gelişme sonrası Fransa 2. Lig ekibi ile yeniden masaya oturmaya karar verdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2024 Salı 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Cham gemileri yaktı

6 transferle şov yapan Trabzonspor'un hedeflerinden birisi de Muhammed Cham. 23 yaşındaki 10 numara ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Clermont'tan kesinlikle ayrılmak isteyen ve bunu da net olarak yönetimine söyleyen Avusturyalı yıldız, talebi gerçekleşmeyince bir süredir idmanlara çıkmıyordu. Bu sezon ikinci lige düşen Fransa ekibinin yönetimi de Cham'i önce kamp kadrosuna dahil etmedi, hemen ardından da kadro dışı bıraktı. Bordo mavililer, Clermont'a transfer için çok yoğun şekilde baskı yapıyor.

BU HAFTA İÇİNDE BİTEBİLİR

Trabzonspor yönetimi transferi 5 milyon euro'ya bitirmek isterken; Clermont'un 7.5 milyon euro'luk talebi sürüyor. Ancak kırmızı siyahlıların, 1.80 boyundaki yıldızın tavrı karşısında büyük sıkıntı yaşadığı ifade edildi. Bu nedenle Karadeniz devinin kurmayları aradaki pürüzlerin giderilmesi için bir kez daha Clermont ile masaya oturmaya karar verdi. Genç oyuncunun kadro dışı bırakılmış olmasının avantajıyla bu transferde önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Hedef Muhammed Cham'in transferini bu hafta içinde bitirmek.

10 NUMARA VE KANATTA OYNUYOR

Hem kanatta hem de 10 numara pozisyonunda görev yapan Cham, geride bıraktığımız sezon Ligue 1'de çıktığı 33 maçta 8 gol atıp, 4 asist yaptı. Kulübü ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki 10 numaranın piyasa değeri 6 milyon euro olarak gözüküyor.

F.Bahçe'de Maximin gelişmesi! İmza an meselesi
Buruk'tan 2 isme onay! Transfer...
DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Ryan Babel devreye girdi! Barış Alper Yılmaz dünya devine...
Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A uzaya fırlatıldı! Başkan Erdoğan'dan video mesaj
Yine transfer yine kapışma! F.Bahçe ve G.Saray...
F.Bahçe'de En-Nesyri transferinde kritik hafta!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Yabancı sıkıntısı
Orsic geliyor!
Namaz vakitleri İstanbul (9 Temmuz Salı)
Canlı dolar ve altın fiyatları
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 9 TEMMUZ rakamları
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Djokovic çeyrek finalde! Djokovic çeyrek finalde! 01:19
Djokovic çeyrek finalde! Djokovic çeyrek finalde! 01:18
Terim'in unutulmaz günü! Terim'in unutulmaz günü! 23:07
Terim'in unutulmaz günü! Terim'in unutulmaz günü! 22:50
Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti 22:47
F.Bahçe'de hazırlıklar tam gaz! F.Bahçe'de hazırlıklar tam gaz! 22:44
Daha Eski
Beşiktaş'ın Immobile'ye yaptığı teklif belli oldu! Beşiktaş'ın Immobile'ye yaptığı teklif belli oldu! 22:28
İngilizler Barış Alper'in peşinde! Gelecek hafta... İngilizler Barış Alper'in peşinde! Gelecek hafta... 22:28
F.Bahçe'den Beşiktaş'a çalım! Mourinho'nun yeni gözdesi olacak F.Bahçe'den Beşiktaş'a çalım! Mourinho'nun yeni gözdesi olacak 22:28
Alman devinden Ferdi kararı! Alman devinden Ferdi kararı! 22:28
Mourinho'nun 3 gözdesi! Kampa damga vurdular... Mourinho'nun 3 gözdesi! Kampa damga vurdular... 22:28
Mou'nun raporu ortaya çıktı! Ayrılacaklar mı? Mou'nun raporu ortaya çıktı! Ayrılacaklar mı? 22:28