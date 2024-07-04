Avcı’nın oyun planı

Teknik direktör Abdullah Avcı, birkaç ay önce "Daha hızlı temaslı agresif bir oyuna geçişi hep beraber gerçekleştireceğiz" demişti. Bordo mavili hocanın oyun planı da kısmen netleşmeye başladı. Şampiyonluk sezonunda uyguladığı iki merkez orta saha ve defansın önünde konumlandırdığı bir defansif orta saha içeren sisteme geri dönmeyi planlayan tecrübeli teknik adamın, bekleri de önceki sezonlara oranla daha fazla ön alanda konumlandırmak istediği öğrenildi.

HEDEF 5 TAKVIYE DAHA

Fırtına'da transfer hareketliliği tüm hızıyla devam ediyor. Şu ana kadar sol bek Barisic, orta saha Lundstram, forvet Draguş, orta saha Ozan Tufan, kanat forvet Nwakaeme ve sol kanat Cihan Çanak'ı kadrosuna katan Trabzonspor, en az 5 takviye daha yapmayı planlıyor. Yönetim, 2 stoper (sağ-sol), 2 orta saha (bir 8 numarabir 10 numara) ve en az 1 forvet için çalışıyor.

ÇİFT KALEDE ŞOV YAPTILAR

Yenı sezon hazırlıkları ikinci etap çalışmalarını Macaristan'da sürdüren Fırtına'da çift kale maçı adeta gözlerin pasını sildi. Umut Bozok, Enis, Ozan, Bardhi ve Orsic, çift kale maçında attıkları birbirinden güzel gollerle büyüledi. Yeşil, turuncu ve mavi yelekli olarak üç gruba ayrılan oyuncular kıran kırana bir mücadele ortaya koydu. Çift kaleyi kazanan yeşil yelekli takım galibiyet pozu verdi.

Vişça, Ozan, Enis, Orsic, Bardhi, Kerem Şen, Fountas, Taha ile Ahmet'in koruduğu kaleye penaltı atışı yaptı. Enis, Fountas, Bardhi ile Vişça'nın penaltılardaki isabeti dikkat çekti. Orsic'in klas penaltısı ise alkışlandı.