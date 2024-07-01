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Özkaçar için flaş iddia
Valencıa'nın 23 yaşındaki stoperi Cenk Özkaçar, Fırtına'nın gündemine girdi. Savunma hattına mutlaka yerli takviyesi yapmayı hedefleyen bordomavililerde, Cenk hem sol stoper hem de sol bek pozisyonlarında görev yapıyor. A Milli Takım'a düzenli çağrılan fakat EURO 2024'te geniş kadrodan elenen Cenk'in, Valencia ile 2028'e kadar kontratı var. Geçen sezon La Liga'da düzenli süre bulamayan Cenk Özkaçar, 23 maçta 1595 dakika görev almıştı.
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