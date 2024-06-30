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Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme için imza töreni düzenlendi

Trabzonspor'a iki sezon aradan sonra dönen Anthony Nwakaeme için imza töreni düzenledi. Bordo-mavili kulüple iki yıllık sözleşme imzalayan Nijeryalı oyuncu sanki Trabzon'dan hiç ayrılmamış gibi hissettiğini söyledi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2024 Pazartesi 00:13
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Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme için imza töreni düzenlendi

Trabzonspor, Anthony Nwakaeme için tesislerinde imza töreni düzenledi. Törende, kulüp başkan yardımcısı Nevzat Kaya da yer aldı. Başkan yardımcısı Nevzat Kaya, bugünün sevenlerin kavuşma günü olduğuna vurgu yaparak, "Öncelikle Trabzonspor'a hayırlı olsun. Nwakaeme bizim çok değerli bir futbolcumuzdu. Tekrar bu kulübe kazandırdığımız için mutluyuz. Bu transfer için de öncelikle Başkanımız Ertuğrul Doğan, Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı ve yönetici arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Değerli Trabzonspor taraftarına teşekkür ediyorum. Çünkü onlar Nwakaeme'yi çok seviyordu, Nwakaeme de onları çok seviyordu. Bugün sevenlerin kavuşma günü oldu. Nwakaeme gibi değerli bir oyuncuyu tekrar Trabzonspor'a kazandırdığımız için çok mutluyuz. Ayrıca taraftarlarımıza da bir çağrıda bulunmak istiyorum. Başlattığımız forma kampanyasına katılarak kulübümüze destek olmalarını rica ediyoruz. Onların desteği bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı.

"BUGÜN ÇOK MUTLUYUM"

Trabzonspor'a geri döndüğü için çok mutlu olduğunu söyleyen Nwakaeme ise, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün çok mutluyum. Çünkü bugün 2 yıllık bir aradan sonra tekrar Trabzon'da Trabzonspor'dayım. Bir ayrılık yaşandı fakat taraftarlarımız sanki ben hiç ayrılmamışım gibi, sanki burada oynamaya devam ediyormuşum gibi sosyal medya o sevginin hiç bitmediğini bana hissettirdiler. Hayatta neler olacağını bilemezsiniz gelecekte neler olacağını öngöremezsiniz belki ama ben şu an buradayım. Ve burada olduğum için çok mutluyum. Bu transferde emeği geçen herkese tek tek teşekkür ediyorum. Burası benim alışık olduğum yer. Burası benim bildiğim yer. Çünkü bu kulübün nasıl bir kulüp olduğunu biliyorum. Bu kulüp her zaman, oynadığı her maçı kazanmak isteyen bir kulüp. Taraftarlarımızın da bu yönde isteği olduğunu biliyorum ben de her zaman elimden geleni yapacağım."

Anthony Nwakaeme, önümüzdeki sezon 9 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

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