Trabzonspor keyif verecek

Teknik direktör Abdullah Avcı, dün idman öncesi basının karşısına geçti ve önemli açıklamalar yaptı. Yeni transferlerin fiziksel durumlarının da iyi olduğuna işaret eden Avcı, "Artık bugünün oyuncusu, verdiğim programı yaz tatilinde de uygulayarak hareket ediyor. Onun için şu an itibarıyla iyi gözüküyor. Katılımlarla beraber daha iyi olacağımızın mesajları var. 25 Temmuz'da başlayacak Avrupa Kupası maceramıza en iyi şekilde, o güne kadar hazır olmak istiyoruz" diye konuştu. Abdullah Avcı, geçen sezondan itibaren bu sezonun hazırlığını yapmaya başladıklarına dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

TARAFTARIN ISTEDIĞI BIR TAKIM

"Bugün baktığımda ortalama 55 maç programı gözüküyor önümüzde. Kadro kalitesi, rekabetin zenginliğinin daha üst seviyede olması gerekiyor. Trabzonspor'un zaten genetiğinde olan bir düşüncedir bu, oyun felsefesidir. Bunun şiddetini, hızını biraz daha arttırmaya çalışıyoruz. Yukarıya doğru şu an itibarıyla gidiyor. Antrenmanda hem oyuncunun hem teknik heyetin enerjisi son derece yüksek. Umarım Macaristan kampı da buna doğru cevaplar verecek. Eksiklerimiz tamamlandığında Trabzonspor takımı taraftarının istediği, arzuladığı, keyif aldığı, alkışladığı bir takım olacağız inşallah."

İNIŞLER ÇIKIŞLAR OLACAK

Abdullah Avcı, A Milli Takım'ın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gruptan çıkarak son 16 turuna kalmasına ilişkin soruya ise "Ben de o koltukta oturmuş birisi olarak, istikrarlı bir turnuva takımı olabilmek çok önemliydi. Aslında baktığımda bugün son üç turnuva Avrupa Şampiyonası'na giden bir milli takımımız var. Buna bir kere olumlu bakmamız gerekiyor. Çok olumlu bakmamız lazım. Turnuvalarda inişler çıkışlar muhakkak olacak. Bireysel performanslarda da olacaktır ama bugün ikinci bir hedef olan gruptan çıkmayı da milli takımımız gerçekleştirmiş vaziyette. Buna bir kere saygı göstermemiz gerekiyor" yanıtını verdi.

MİLLİ TAKIMIMIZ BAŞARILI

A Milli Takım'ın bireysel zenginliği olan oyunculardan oluştuğunu belirten Avcı, "Milli takımımızın oynayarak daha çok gelişeceğini düşünüyorum. Son derece başarılı buluyorum. Umarım Avusturya maçı da hem ülke adına hem milli takımımız adına, oyuncularımız adına sağlıklı bir geçiş olur. Biz ilerledikçe bizim duygumuz, coşkumuz, enerjimiz o turnuvaları daha iyi oynuyor ve buna da bizim destek olmamız gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

TRANSFER İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Transfer çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Avcı, "Transfer çok enteresan, bazen spontane başka şeyler gelişebiliyor. Ortalama bunu rakam vermek çok doğru olmuyor ama her mevkide birbirine yakın rekabeti olan 55 maçtan bahsettim oynanacak. Haftada 3 maçın olduğu uluslararası deplasmanlara yolculuklara çıktığın bir yerde alternatiflerin de veya rekabetin birbirine yakın olması gerekiyor. Sayı vermeyeyim ama yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Her mevkide birbirine yakın oyuncular olacak diye düşünüyorum" dedi.

YABANCI KURALI DEĞIŞMELI

Yabancı futbolcu kontenjanıyla ilgili düşüncesi de sorulan Avcı, şunları kaydetti: "TFF'nin bu konuyla ilgili hassasiyetle bir karar alacağını düşünüyorum. Çünkü kulüpleri incelediğinde her kulübün mukavelesi devam eden oyuncuları var. Belki o zaman dilimini yayarak bu kısıtlamaları da yapabilirler diye düşünüyorum. Bu transfer dönemlerinde bunlar bir şekilde çözülüyor. Bizim baktığımızda çok sayısal olarak şu anda belki birkaç tane fazla duruyor gibi olur ama bunların hep bir çözümü olduğunu düşünüyorum, talipleri de olacak, konuşulanlar da var. Trabzonspor bir şekilde bunun çözümünü bulacaktır."

ALTYAPIDAKI ÇALIŞMALAR

Son 4 yıldır altyapıya teknik ve teknolojik anlamda önemli yatırımlar yapıldığını ifade eden Avcı, U-19 takımının iki kez Türkiye şampiyonu olduğunu anımsattı: "Bugün itibarıyla bunların bazıları bizimle beraber. Geçen sene U-19'da olan da bizimle beraber olacak. Sadece Poyraz şu an itibarıyla U-19 milli takımında devam edecek. Potansiyeli olanlar bizlerle ve çok doğru geri cevaplar veriyorlar. Çünkü onlar biliyorsunuz U-19, 4 senedir bizim yanımızda çalışıyor. Bazen bizden oluyorlar, bazen grup halinde oluyorlar, bazen bireysel olarak oluyorlar. Girişimleri net bir şekilde görebiliyoruz, rekabetin içinde tutmaya çalışacağız."