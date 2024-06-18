Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Gigot geri sayımı

Trabzonspor'da Gigot geri sayımı

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da stoper harekatı tam gaz devam ediyor. Bordo-mavililerde, gündemde Gigot var. Fransız basınında yer alan habere göre Marsilya'nın bonservis beklentisi transferdeki tek engel... TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2024 Salı 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor'da Gigot geri sayımı

Sol beke Barisic'i, orta sahaya Lundstram'ı, forvete Draguş'u ve sol kanada Nwakaeme'yi alan Trabzonspor'da sıra stoperde. Fırtına savunma hattına en az iki takviye yapmayı planlıyor ve ilk aday Samuel Gigot. Fransız basınında yer alan haberlere göre; 30 yaşındaki oyuncu, Marsilya'dan kesin ayrılacak ve şu ana kadar ki en ciddi ilgiyi gösteren takım Trabzonspor. Ancak haberde bordo mavililerin henüz istenen bonservis bedelini önermediği ve Marsilya'nın Gigot'u asla bedelsiz bırakmayacağı belirtildi. Trabzonspor cephesi de Gigot'a olan ilgiyi doğruladı. Tecrübeli oyuncu için temasların devam ettiğine vurgu yaptı.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

1.87 boyundaki stoper, geçen sezon 21'i Ligue 1'de olmak üzere toplam 33 resmi karşılaşmada görev yaptı ve 2 bin 761 dakika sahada kaldı. 3 de gol atan Gigot'un piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor. Trabzonspor, Gigot'u transfer ettikten sonra yabancı kontenjanında yer açılmasına bağlı olarak mutlaka 1 yabancı stoper daha almayı planlıyor. Daha önce şampiyonluk sezonunun devre arasında gündeme gelen Fransız futbolcu, o dönem Spartak Moskova forması giyiyordu. 2022'nin Ocak ayında tercihini Marsilya'dan yana kullanan Fransız savunmacı, ilk sezonunda 33 resmi karşılaşmada görev yaptı.

DİNAMİZM KATACAK

Yönetim, gönderilecek olan futbolcuların transfer süreçlerini başlatmak için çalışmalara başladı. Avcı'nın, takıma yeni bir dinamizm katmak amacıyla bu kararı aldığı ve gelecek sezon için daha uygun bir kadro oluşturmayı hedeflediği belirtildi.

'Bizim Çocuklar' sahne alıyor! İşte muhtemel 11'imiz
Milli Piyango
DİĞER
EURO 2024 | Türkiye Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Gürcistan canlı yayın kanalı ve muhtemel 11
Kritik gün bugün! Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakim karşısına çıkıyor! Saat belli oldu
Galatasaray transferde şaha kalktı! 3 yıldız...
G.Saray'dan sağ bek operasyonu!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'dan çifte transfer!
Serdar Saatçı yoklaması
Namaz vakitleri İstanbul (18 Haziran Salı)
Canlı dolar ve altın fiyatları
YAYIN AKIŞI 18 HAZİRAN 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan sağ bek operasyonu! G.Saray'dan sağ bek operasyonu! 00:30
Galatasaray transferde şaha kalktı! 3 yıldız... Galatasaray transferde şaha kalktı! 3 yıldız... 23:06
Alman gazeteci duyurdu! Nuri Şahin F.Bahçeli yıldızı istiyor Alman gazeteci duyurdu! Nuri Şahin F.Bahçeli yıldızı istiyor 22:58
Fırtına'dan çifte transfer! Fırtına'dan çifte transfer! 22:58
G.Saray'dan Yusuf Sarı bombası! Anlaşma tamam G.Saray'dan Yusuf Sarı bombası! Anlaşma tamam 22:58
Griezmann G.Saray'a doğru! Yapılan teklif ortaya çıktı Griezmann G.Saray'a doğru! Yapılan teklif ortaya çıktı 22:58
Daha Eski
F.Bahçe'den Beşiktaş'a dev çalım! Bu transfer uzun yıllar konuşulur F.Bahçe'den Beşiktaş'a dev çalım! Bu transfer uzun yıllar konuşulur 22:58
Ve karar verildi! G.Saray'da flaş Zaniolo gelişmesi Ve karar verildi! G.Saray'da flaş Zaniolo gelişmesi 22:58
F.Bahçe'den ses getirecek transfer hamlesi! F.Bahçe'den ses getirecek transfer hamlesi! 22:58
G.Saray'dan F.Bahçe'ye 5. yıldız çalımı! G.Saray'dan F.Bahçe'ye 5. yıldız çalımı! 22:58
F.Bahçe'den sürpriz takas teklifi! Kent ve Pedro'ya karşılık... F.Bahçe'den sürpriz takas teklifi! Kent ve Pedro'ya karşılık... 22:58
Beşiktaş'tan ayrıldı! Bodrum FK'ya gidiyor Beşiktaş'tan ayrıldı! Bodrum FK'ya gidiyor 22:58