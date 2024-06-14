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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Nwakaeme transferini resmen açıkladı!

Son dakika haberleri: Trabzonspor 2024-2025 sezonunda giyeceği formalarını tanıttı. Bordo mavililerin başkanı Ertuğrul Doğan Nwakaeme transferini duyurdu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2024 Cuma 15:08 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2024 Cuma 16:05
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Nwakaeme transferini resmen açıkladı!

Son dakika haberleri: Trabzonspor 2024-2025 sezonunda giyeceği formalarını tanıttı. Bordo mavililerin başkanı Ertuğrul Doğan transfer hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"DÜNYADA HİÇBİR YERDE YOK"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: "Burası öyle bir şehir ki Trabzonlu olup da bir tane Trabzonspor'u desteklemeyen bir kişi bile bulamazsınız. Dünyanın neresine giderseniz gidin, böyle bir şehir, böyle bir kulüp kültürü bulamazsınız. Burası; İstanbul, Londra, New York değil, burası Trabzon. Burada herkes Trabzonsporlu. Elbette sadece Trabzon ile sınırlı kalmıyoruz. Her yerde Trabzonlu olmayan Trabzonsporlular da var. Onlar da tarihi yeniden yazan, İstanbul saltanatını defalarca yıkan bu şehrin takımına aşıklar. En büyük şehir takımı olan Trabzonspor'la gurur duyuyorlar. Yeni forma lansmanında söylemek istediğim şey, elimizdeki en büyük güç budur."

"Bu anlaşmanın yapıldığı dönem itibariyle bakıldığı zaman Türk futbol tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasıydı. İki tarafın da bundan büyük fayda sağlayacağına inanıyorum."

"BORCU OLMAYAN BİR TRABZONSPOR..."

"Ekonomik olarak Trabzonspor'un tarihinde yapılmamış işleri yaptık. Eksiğimiz yok mu, var. Trabzonspor borcunu önce yönetilebilir yapmak daha sonra borcu olmayan bir Trabzonspor'u camiamıza gururla sunacağız."

DOĞAN'DAN ONUACHU AÇIKLAMASI

"Onuachu konusuna gelelim. Onuachu, hocamızla görüştü. Kendisiyle birlikte çalışmak istediğini iletti. Menajeri bizimle temasa geçti, Onuachu'nun Trabzon'da kalmak istediğini iletti. Kulübü ile temasa geçtik. Kulübü şu anda 15 milyon sterlin bonservis bedelinde diretiyor. Bu rakamı veremeyeceğimizi ilettik ve tekrar kiralamak için teklif yaptık. Cevap bekliyoruz."

TRANSFERİ RESMEN DUYURDU

"ABDULLAH AVCI, NWAKAEME'NİN GERİ DÖNMESİNİ İSTEDİ"

"Anthony Nwaakeme ile ilgili başkan yardımcımız Nevzat bey bu konuyu görüşüyor. Sayın Abdullah Avcı'nın geri dönüşü için bir talebi oldu. Hocamız ile Tony'nin görüşmesi oldu. Bu görüşmeden sonra Trabzonspor Kulübü, Nevzat Bey ile görüşmelere başladı. Şu anda belli bir aşamaya geldik. Nevzat Bey hem Hac görevini yerine getirirken hem de transferle uğraşıyor. Hac'da olmasından dolayı transferin olumlu sonuçlanacağını düşünüyoruz."

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