TRANSFER HABERİ - Trabzonspor Kipre'de ısrarcı! Gelmeye can atıyor

Güçlü bir savunma hattı oluşturmak isteyen bordo-mavililer hareketli günler geçiriyor. Kadrosunu 2 stoper takviyesi ile güçlendirmek isteyen Karadeniz devi, Championship ekibi West Bromwich Albion ile sözleşmesi sona eren Cedric Kipre için ısrarlı. 27 yaşındaki savunmacı şu an boşta. 1.93 boyundaki Fildişili futbolcunun Fransız vatandaşlığı da bulunuyor. Trabzonspor kurmayları, bu sezon 48 maça çıkan ve 3 gol atıp 1 de asist yapan Kipre ile görüşmelere başladı. Piyasa değeri 2.5 milyon olan yıldız, İngiliz ekibinin formasını toplamda 67 kez terletti.

HIZLI, GÜÇLÜ VE AGRESİF

Bu periyotta 4 kez fileleri sarstı, 2 de asist yaptı. 27 yaşındaki Fildişi Sahilli savunmacı ile sıkı pazarlıklar yapan Trabzonspor, oyuncunun birçok talibi olması nedeniyle zorlu bir süreç yaşıyor. Kipre'nin menajeri, bu durumu bordo-mavililere karşı koz olarak kullanarak daha iyi bir anlaşma sağlamaya çalışıyor. Öte yandan Kipre, Trabzonspor'da oynamaya hazır olduğunu belirtti. Ancak bu hafta sıcak gelişmelerin yaşanabileceği ve transferin olumlu sonuçlanabileceği dile getirildi. Kipre hızı, güçlü fiziği ve agresif futboluyla dikkat çeken bir futbolcu. Abdullah Avcı, mutlaka stoper alınmasını istiyor.

YILIN OYUNCUSU SEÇİLMİŞTİ

Kipre, geçen sezon Cardiff City takımına kiralandıktan sonra beklenmedik bir şekilde takımın önemli bir parçası haline geldi. West Brom'da 48 maçta forma giyen ve bu periyotta 3 gol atıp 1 asist yapan Kipre "Yılın Oyuncusu" ödülünü kazanarak dikkatleri üzerine çekti.

SAĞ BEKTE DE OYNUYOR

Stoper dışında sağ bekte de oynayabilen Kipre daha önce Cardiff, Charleroi, Wigan, Leicester City'de oynadı. Ayrıca Fransa'nın köklü kulüplerinden biri olan Paris Saint Germain'nin de altyapılarında görev aldı.