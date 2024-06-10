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Kontenjan sıkıntısı

Trendyol Süper Lig'de uygulanacak 12 yabancı kuralı Trabzonspor'u düşündürüyor. 11 yabancısı olan Fırtına'da kiralıklardan 4 oyuncu dönecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2024 Pazartesi 06:50
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Kontenjan sıkıntısı

Trendyol Süper Lig'de uygulanacak 12 yabancı kuralı Trabzonspor'u düşündürüyor. 11 yabancısı olan Fırtına'da kiralıklardan 4 oyuncu dönecek. Şimdiden 3 isimle anlaşan (Draguş, Lundstram ve Barisic) Karadeniz devinde sayı 18'e çıktı. Kiralıktan gelen Teklic, Kourbelis, Gomez ve Lahtimi sezon planlamasında yer almazken; Fernandez, Baniya ve Bakic ile yollar ayrılacak. Vişça, Mendy ve Meunier kalacak. Denswil, Bardhi, Trezeguet ile Fountas'a iyi teklif gelirse satılacak. Orsic'in durumuna kampta bakılacak.

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