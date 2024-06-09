Haberler Trabzonspor Efkan yükleniyor

Efkan yükleniyor

Yerli rotasyonunu güçlendirmek adına transferi gündeme gelen Efkan Bekiroğlu konusunda Ankaragücü ile görüşmeler devam ediyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2024 Pazar 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Efkan yükleniyor

Yerli rotasyonunu güçlendirmek adına transferi gündeme gelen Efkan Bekiroğlu konusunda Ankaragücü ile görüşmeler devam ediyor. Başkent ekibinin küme düşmesinin ardından sözleşmesinde 1.5 milyon euro'ya serbest kalır maddesi aktif hale gelen Efkan konusunda pazarlıklar sürüyor. Trabzonspor yönetimi, 28 yaşındaki orta sahayı daha uygun bir bedelle kadrosuna katmak isterken, takasta futbolcu önerisinde de bulunulacağı öğrenildi. 10 numara ve 8 numara bölgesinde görev alan Efkan, geçen sezon Süper Lig'de çıktığı 30 maçta 9 gol, 6 asistlik performansıyla dikkat çekmişti.

F.Bahçe başkanını seçiyor! Ali Koç mu, Aziz Yıldırım mı?
F.Bahçe geleceğin yıldızını kapıyor!
DİĞER
Bakan dönüp bir daha baktı! Petek Dinçöz'ün annesi Esra Süay yüz gerdirme ameliyatı olmuştu! Esra Süay Toğuş'un son hali gündem oldu!
7 deney tek hedef! Türkiye’nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever uzay yolculuğunu tamamlandı: "VSS Unity" Dünya'ya iniş yaptı
G.Saray'a Fransız sağ bek! Gelmeye sıcak bakıyor
G.Saray'da planlar değişti! Davinson satılıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına forvet için 3 koldan! 1 numaralı hedef...
Fırtına'ya İskoç stoper! Bedavaya gelecek
Canlı dolar ve altın fiyatları
Bugün sınav mı var?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 9 HAZİRAN rakamları
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Oy kullanma saat 10.00’da başlayacak Oy kullanma saat 10.00’da başlayacak 01:31
Dev yüzleşme Dev yüzleşme 01:30
Fenerbahçe Beko seride 2-0 önde Fenerbahçe Beko seride 2-0 önde 00:35
F1 Kanada GP'sinde pole pozisyonu Russell'ın oldu F1 Kanada GP'sinde pole pozisyonu Russell'ın oldu 00:32
F1 Kanada GP'sinde pole pozisyonu Russell'ın oldu F1 Kanada GP'sinde pole pozisyonu Russell'ın oldu 00:32
Ulaş’la devam Ulaş’la devam 23:48
Daha Eski
Zafer Brezilya’nın Zafer Brezilya’nın 23:47
Elif yuvada kaldı Elif yuvada kaldı 23:44
Isabelle Haak kontrat uzattı Isabelle Haak kontrat uzattı 23:44
F.Bahçe Elitsa’yı bitirdi F.Bahçe Elitsa’yı bitirdi 23:43
Efeler'den siftah Efeler'den siftah 23:41
F.Bahçe geleceğin yıldızını kapıyor! F.Bahçe geleceğin yıldızını kapıyor! 23:38