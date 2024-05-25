Planlar değişti

Maçın ardından saha kenarında ve soyunma odasında birçok futbolcu gözyaşlarına hakim olamazken, teknik ekip ise oyuncuları teselli etmeye çalıştı. Ancak kupa finalinin kaybedilmesi gelecek sezon planlamasında önemli değişikliklere sebebiyet verecek. Kamp ve transfer planlamaları bir kez daha gözden geçirilecek.

SIRA A.GÜCÜ'NDE

Bordo-mavililer Trendyol Süper Lig'in son haftasında Ankaragücü'nü ağırlayacak. Kupa finalinde hüsran yaşayan Trabzonspor, artık son maça odaklandı. Kendi sahasında oynayacak Fırtına, rakibi düşme tehlikesi yaşadığı için bu mücadeleyi son derece ciddiye alıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı da oyuncularından Ankaragücü maçına konsantre olarak en iyi futbolu oynamaları gerektiğini hatırlatıyor.

EN UZUN SERİ OLACAK

Ligde son 17 maçı beraberliğe sahne olmayan Trabzonspor (9G 8M), tarihindeki en uzun serisini yaşıyor. Ocak- Mayıs 2000 arasındaki serisini tekrarlayan Fırtına, bu hafta da Ankaragücü'yle berabere kalmazsa tarihe geçecek.

KUPADA GOL YAĞMURU

Fırtına'nın bu sezon Türkiye Kupası'nda çıktığı 7 maçta tam 26 gol oldu. Kupaya 4. turdan başlayan bordo-mavililer, 17 gol atarken kalesinde ise 7 gol gördü. Maçlar şöyle: Çorum FK (3-1), Manisa FK (3- 1), Gençlerbirliği (2-1), Başakşehir (1-0), Karagümrük (3-2, 4-0), Beşiktaş (2-3).

ONUACHU AÇIK ARA YAPTI

Bu sezonun flaş isimlerinden Paul Onuachu, Beşiktaş karşısında da nefis bir gol attı. 26 karşılaşmada 17 gol ve 4 asistlik performansıyla takımı sırtlayan Nijeryalı forvetin finaldeki sayısı bordo-mavili takıma yetmedi. Takımın en skorer oyuncusu olan Onuachu'nun en yakın takipçisi ise Trezeguet oldu. Mısırlı oyuncu bu sezon 11 kez ağları havalandırdı. 9 gollü Enis Destan ve 7 kez gol sevinci yaşayan Enis Bardhi, bordomavili ekip adına skora en fazla katkı sağlayan diğer oyuncular oldu.

TAKIMDAN PEPE'YE DESTEK

BEŞİKTAŞ karşısında 89'da attığı golle beraberliği sağlayan Pepe, ardından büyük bir hatayla gole sebebiyet vermişti. Fildişi Sahilli oyuncu, soyunma odasında takım arkadaşlarından özür diledi. Bordo-mavili oyuncular ise morali son derece bozuk olan Pepe'ye destek verdi. 31 yaşındaki oyuncu, bu anlar sonrası arkadaşlarına teşekkür etti. Türkiye Kupası'nda 4. maçında ilk golünü atan 31 yaşındaki oyuncu, toplam 22 maçta 6 gol, 2 asiste ulaştı.