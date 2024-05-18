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Başakşehir maçı sonrası Abdullah Avcı: Kupa finali öncesi...

Trabzonspor, Süper Lig'in 37. haftasında Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. İşte Avcı'nın sözleri... TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2024 Cumartesi 22:14
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Başakşehir maçı sonrası Abdullah Avcı: Kupa finali öncesi...

Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor, Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.

Maçın ardından Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ:

9. hafta geldiğimizde gerçekçi hedefimiz üçüncülük ve kupa finaliydi. Çok inişler çıkışlar yaşadık, bazen ritmimizi kaybettik ritmimizi kazandık. 9 maç oynadık ve transfer olanlar var. En iyi iki orta saha oyuncum yurt dışına gittiler takviye yapamadık. Sakatlar Afrika Kupası vardı. 1 haftada 3 maç kaybettik. Oyuncularımızın geri dönüşleri sadık kalmaları bizi bir yerde tutacaktı. Koyduğumuz iki hedeften birini bugün gerçekleştirdik.

"KUPA FİNALİ ÖNCESİ..."

Oyun üstünlüğü, oyuna sadık kalmak hem hücumda hem de savunmada bunu başarabilmek güzel. Özellikle Türkiye Kupası finaline giderken böyle bir yerde kazanmak ve üçüncülüğü garanti altına almak Avrupa kupaları açısından çok önemliydi. Şimdi iyi bir şekilde finale hazırlanacağız.

Hafızası olan oyun felsefesi olan kulüplerin gelişmesi memnun ediyor. Oyunun içinde her anı doğru yaşadı oyuncularım. Perşembe günü keyfini çıkarak koyduğumuz ikinci hedefe hazırlanıp çıkmak istiyoruz. Trabzonspor taraftarı bizi yalnız bırakmasın. Yine geldik ve desteklediler. Sabırlı olsunlar heyecanlı olsunlar. Trabzonspor'u desteklemeye ve sevmeye devam etsinler.

5 gün var, jenarasyonalrımızı yapacağız. Kulübümüzün sunduğu imkanlar bunu kullanacağız. Oyun ritmini kaybetmemek gerekiyor. Kupa bu işin süsü ve tacı. Her çalıştığım kategoride kupalara sahip oldum. 2 kere de final kaybettim. Önemli deneyimler kazandım.

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