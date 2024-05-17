TRANSFER HABERİ: Altay Bayındır bombası! Süper Lig ekibiyle söz kesti
Son dakika spor haberi: İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da forma şansı bulmakta zorlanan Altay Bayındır'ın takımdan ayrılması gündeme geldi. Ada ekibine veda etmesi beklenen A Milli kalecinin Süper Lig ekibiyle prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.
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ALTAY BAYINDIR, TRABZONSPOR İLE SÖZ KESTİ
Uğurcan Çakır ile yollarını ayırması beklenen Trabzonspor, aradığı kaleciyi buldu.
Akşam'ın İngiliz basınından derlediği habere göre; Trabzonspor, Altay Bayındır'ı transfer etmek için Manchester United ile prensip anlaşmasına vardı.
Tarafların yaz transfer döneminin başlamasının hemen ardından resmi imzaları atacağı kaydedildi.
KİRALIK VE SATIN ALMA OPSİYONU
Trabzonspor'un Altay Bayındır için Manchester ekibi ile yaptığı anlaşmanın detaylarına haberde yer verildi.
Bordo mavililer ile Manchester United'ın, Altay için 1 sezonluk kiralama ve ardından zorunlu satın alma opsiyonu üzerinden bir anlaşma yaptığı belirtildi.
MANCHESTER RAKAMLARI
Altay Bayındır, Manchester United ile sadece 1 maçta süre bulabildi.
26 yaşındaki eldiven, bu mücadelede kalesinde 2 gol gördü.
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