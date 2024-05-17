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TRANSFER HABERİ: Altay Bayındır bombası! Süper Lig ekibiyle söz kesti

Son dakika spor haberi: İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da forma şansı bulmakta zorlanan Altay Bayındır'ın takımdan ayrılması gündeme geldi. Ada ekibine veda etmesi beklenen A Milli kalecinin Süper Lig ekibiyle prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2024 Cuma 16:49
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TRANSFER HABERİ: Altay Bayındır bombası! Süper Lig ekibiyle söz kesti

4 yıllık Fenerbahçe kariyerini noktalayarak Premier Lig devi Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır için Ada'da işler istediği gibi gitmiyor.

TRANSFER HABERİ: Altay Bayındır bombası! Süper Lig ekibiyle söz kesti

İngiliz ekibinde süre bulmakta oldukça zorlanan hatta neredeyse hiç süre bulamayan milli eldiven, takımdan ayrılma kararı aldı.

TRANSFER HABERİ: Altay Bayındır bombası! Süper Lig ekibiyle söz kesti

Milli kaleci, Süper Lig devine imza atarak yeniden Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor. İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERİ: Altay Bayındır bombası! Süper Lig ekibiyle söz kesti

ALTAY BAYINDIR, TRABZONSPOR İLE SÖZ KESTİ

Uğurcan Çakır ile yollarını ayırması beklenen Trabzonspor, aradığı kaleciyi buldu.

TRANSFER HABERİ: Altay Bayındır bombası! Süper Lig ekibiyle söz kesti

Akşam'ın İngiliz basınından derlediği habere göre; Trabzonspor, Altay Bayındır'ı transfer etmek için Manchester United ile prensip anlaşmasına vardı.

TRANSFER HABERİ: Altay Bayındır bombası! Süper Lig ekibiyle söz kesti

Tarafların yaz transfer döneminin başlamasının hemen ardından resmi imzaları atacağı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Altay Bayındır bombası! Süper Lig ekibiyle söz kesti

KİRALIK VE SATIN ALMA OPSİYONU

Trabzonspor'un Altay Bayındır için Manchester ekibi ile yaptığı anlaşmanın detaylarına haberde yer verildi.

TRANSFER HABERİ: Altay Bayındır bombası! Süper Lig ekibiyle söz kesti

Bordo mavililer ile Manchester United'ın, Altay için 1 sezonluk kiralama ve ardından zorunlu satın alma opsiyonu üzerinden bir anlaşma yaptığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Altay Bayındır bombası! Süper Lig ekibiyle söz kesti

MANCHESTER RAKAMLARI

Altay Bayındır, Manchester United ile sadece 1 maçta süre bulabildi.

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