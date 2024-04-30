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TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da Paul Onuachu harekatı!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bordo mavililerde son olarak Nijeryalı golcü Paul Onuachu için taraftarları sevindirecek haber geldi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2024 Salı 09:56
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TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da Paul Onuachu harekatı!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Paul Onuachu ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Yönetim, Paul Onuachu'yu takımda tutmak için son olarak düğmeye bastı. Bordo-mavililer Nijeryalı golcünün bonservisini elinde bulunduran Southamtpon ile görüşmelere başladı.

EN GOLCÜ İSİM

Gaziantep FK karşısında geriye düşen Trabzonspor'a attığı 3 gol ve yaptığı asistle galibiyeti getiren Paul Onuachu, yeniden bordo-mavililerin bu sezon en çok gol atan oyuncusu konumuna geldi. Fırtına, hücum bölgesinde takımın yükünü çeken 29 yaşındaki santrforu 1 sene daha kadrosunda tutmak için düğmeye bastı.

KİRALAMA FORMÜLÜ DEVREDE

2026 yılında Southampton ile sözleşmesi bitecek olan Nijeryalı golcü için İngiliz ekibi 12 milyon euro istiyor. Bordo-mavililer ise bu transfer için 10 milyon euronun üzerine çıkamıyor. Sabah'ta yer alan habere göre Trabzonspor, Onuachu için yeniden kiralama formülünü devreye sokarak Nijeryalı bir sezon daha kadrosunda tutmayı hedefliyor.

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