TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da Paul Onuachu harekatı!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Paul Onuachu ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Yönetim, Paul Onuachu'yu takımda tutmak için son olarak düğmeye bastı. Bordo-mavililer Nijeryalı golcünün bonservisini elinde bulunduran Southamtpon ile görüşmelere başladı.

EN GOLCÜ İSİM

Gaziantep FK karşısında geriye düşen Trabzonspor'a attığı 3 gol ve yaptığı asistle galibiyeti getiren Paul Onuachu, yeniden bordo-mavililerin bu sezon en çok gol atan oyuncusu konumuna geldi. Fırtına, hücum bölgesinde takımın yükünü çeken 29 yaşındaki santrforu 1 sene daha kadrosunda tutmak için düğmeye bastı.

KİRALAMA FORMÜLÜ DEVREDE

2026 yılında Southampton ile sözleşmesi bitecek olan Nijeryalı golcü için İngiliz ekibi 12 milyon euro istiyor. Bordo-mavililer ise bu transfer için 10 milyon euronun üzerine çıkamıyor. Sabah'ta yer alan habere göre Trabzonspor, Onuachu için yeniden kiralama formülünü devreye sokarak Nijeryalı bir sezon daha kadrosunda tutmayı hedefliyor.