Yılmaz defnedildi

Hayatını kaybeden eski Spordan Sorumlu Devlet Bakanı ve Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, İstanbul'da Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedildi. Kalp krizi nedeniyle vefat eden Yılmaz'ın cenaze namazı Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde Cuma namazı sonrası kılındı. Namaza Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, TFF temsilcileri, bordo-mavili kulübün mevcut ve eski yöneticileri, eski Trabzonsporlu futbolcular ile spor, siyaset ve iş dünyasından birçok kişi katıldı.
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