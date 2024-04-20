Mondihome Kayserispor Trabzonspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 33. haftasında Trabzonspor, Kayserispor'un konuğu oluyor.

Abdullah Avcı'nın öğrencileri kritik maçtan mutlak 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ:

Kayserispor: Bilal, Hasan Ali, Arif, Kolovetsios, Gökhan Sazdağı, Kartal Kayra, Bourabia, Shukurov, Cardoso, Aylton, Bahoken

Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Mendy, Eren, Meunier, Berat, Bardhi, Pepe, Fountas, Vişça, Enis

KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Trabzonspor saat 19.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.