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Trabzonspor'dan Giorgos Masouras açıklaması

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor, Olympiakos forması giyen Yunan futbolcu Giorgos Masouras ile ilgilenmediklerini açıkladı. (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2024 Cuma 19:12 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2024 Cuma 19:20
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Trabzonspor'dan Giorgos Masouras açıklaması

Trabzonspor Kulübü, Giorgos Masouras'ın transfer edileceği yönündeki haberleri yalanladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Giorgos Masouras'ın kulübümüze transferiyle alakalı bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, adı geçen futbolcu ile ilgili kulübün herhangi bir transfer çalışması olmadığı kaydedildi.

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