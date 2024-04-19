Trabzonspor'dan Giorgos Masouras açıklaması

Trabzonspor Kulübü, Giorgos Masouras'ın transfer edileceği yönündeki haberleri yalanladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Giorgos Masouras'ın kulübümüze transferiyle alakalı bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, adı geçen futbolcu ile ilgili kulübün herhangi bir transfer çalışması olmadığı kaydedildi.