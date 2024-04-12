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Trabzonspor - Sivasspor maçı CANLI İZLE | Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Papara Park Stadyumu'nda Sivasspor'u ağırlayacak. 32. hafta maçında Ümit Öztürk düdük çalacak VAR'da ise Serkan Tokat yer alacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2024 Cuma 15:50 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2024 Cuma 16:10
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Trabzonspor - Sivasspor maçı CANLI İZLE | Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor - Sivasspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Trabzonspor ile Sivasspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Sivasspor maçı 12 Nisan Cuma günü saat 20:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut Güneş, Bardhi, Visca, Trezeguet, Enis

Sivasspor: Nikolic, Uğur, Aaron, Camara, Achilleas, Murat, Charisis, Bartuğ, N'Jie, Rey Manaj, Koita

SİVASSPOR'DA 3 EKSİK

Azizbek Turgunboev, Ali Şaşal Vural, Hakan Arslan, Papara Park Stadyumu'nda Sivasspor'a karşı forma giyemeyecek.

HEDEF ÜÇÜNCÜLÜK VE KUPA

Bordo mavili takımın teknik patronu Abdullah Avcı, oyuncularından galibiyet istedi. Tecrübeli hoca, futbolcularıyla yaptığı toplantıda, "Ligde üçüncülük ve kupayı müzemize getirme hedeflerimiz bize hiç uzak değil. Bunun için yapmamız gereken şey ise bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da oyun planına sadık kalmak, çalışmak ve istemek. Benim size olan inancım yüksek" dedi.

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