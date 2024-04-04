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Trabzonspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile 12 Nisan Cuma günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2024 Perşembe 14:44
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Trabzonspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile 12 Nisan Cuma günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise antrenmanın ilk bölümünde ısınma, teknikle bağlantılı çabukluk ve rondo çalışması gerçekleştirdi. Dayanıklılık çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçın ardından tamamlandı.

Trabzonspor, 2 günlük iznin ardından 7 Nisan Pazar günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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