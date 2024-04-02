Trabzonspor Oliver Torres'e kavuşuyor! İşte sözleşme detayları

Yeni sezon planlamasına erken başlayan ve Hırvat sol bek Borna Barisic'in transferini bitirme noktasına getiren Trabzonspor'da çok yoğun bir hareketlilik var. Özellikle yabancı takviyesinde nokta atışı yapmayı hedefleyen bordo-mavililer, hem Batista Mendy tarzı gelecek vadeden potansiyelli gençler hem de takıma ağabeylik yapacak olan tecrübeli ve kaliteli isimler üzerinde duruyor. Fırtına'da orta saha için gündeme gelen isim ise tam bir tecrübe abidesi: Oliver Torres. Bordo-mavili yönetim, Sevilla ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 29 yaşındaki orta sahayı renklerine katmak için geri sayıma geçmiş durumda.

İSPANYA BASINI MANŞETTEN DUYURDU

Kariyerinde Sevilla'nın yanı sıra Porto, Villarreal ve Atletico Madrid gibi kulüplerde de görev yapan Torres için Karadeniz devi jet hızıyla operasyon yürütüyor. Çünkü 1.75 boyundaki yıldız sezon sonunda serbest kalacak. Bu sezon 31 karşılaşmada görev yapan ve bunlardan 21'inde ilk 11'de sahaya çıkan İspanyol futbolcu ile masaya oturan bordo-mavililer, 3+1 yıllık sözleşme teklif etti. İspanyol basını anlaşmanın sağlandığını öne süren bir habere imza attı. Maçların çoğunda merkez orta sahada oynayan Torres, 10 numara ve sol kanatta da görev aldı. Bu nedenle Fırtına'nın teknik direktörü Abdullah Avcı'nın tercih nedeni.

KUPA CANAVARI

Torres'in 6 kupası bulunuyor. 29 yaşındaki yıldızın 2 Avrupa Ligi, 1 İspanya Ligi, 1 İspanya Kupası, 1 Portekiz Ligi ve 1 de Portekiz Süper Kupa şampiyonluğu var.

11 MİLYON EURO'YA GELDİ

Kariyerinde daha önce Atletico Madrid, Villarreal ve Porto gibi önemli kulüplerin formasını giyen Torres, Sevilla'ya 2019 yılında Porto'dan 11 milyon euro'ya transfer olmuştu. Piyasa değeri bir dönem 19 milyon euro olmuştu.

6 MİLYON EURO

Bu sezon tüm kulvarlarda toplam 32 maçta görev alan Oliver Torres, bin 859 dakika sahada kaldı ve 2 asist yaptı. Bir dönem 17 milyon euro'yu gören Torres'in güncel transfermarkt piyasa değeri 6 milyon euro.