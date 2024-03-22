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TRANSFER HABERLERİ: Trabzonspor'dan Alex Sandro harekatı! Bonservissiz gelecek

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, sol bek bölgesi için Juventus'la sözleşmesi sona erecek Alex Sandro'yu listenin başına yazdı. İşte detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2024 Cuma 08:53
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TRANSFER HABERLERİ: Trabzonspor'dan Alex Sandro harekatı! Bonservissiz gelecek

Sol bek arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Serie A devi Juventus'ta forma giyen Alex Sandro'yu transfer listesine aldı. İşte detaylar...

ALEX SANDRO TRABZONSPOR'UN GÜNDEMİNDE

Trabzospor teknik direktör Abdullah Avcı'nın üst düzey sol bek alınmasını istemesi üzerine harekete geçen Ertuğrul Doğan yönetimi, Serie A devi Juventus'ta forma giyen Alex Sandro'yu gündemine aldı.

BONSERVİS ÖDENMEYECEK

Karadeniz Gazete'nin haberine göre; Bordo-mavlililer, Juventus ile olan sözleşmesinin sonuna gelen Brezilyalı sol beki bedelsiz olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Yıldız futbolcu imza parasıyla ikna edilmeye çalışılacak.

Ülkesi Brezilya'da futbola başlayan 26 Ocak 1991 doğumlu yıldız oyuncu, 2011'de Porto'ya transfer oldu. 9.6 milyon Euro karşılığında Portekiz temsilcisine imza atan Sandro, gösterdiği performans ile dikkat çekti.

JUVE 28 MİLYON EURO VERDİ

2015 yazında Juventus tarafından 28 milyon Euro karşılığında transfer edilen Alex Sandro, İtalyan ekipte 322 maça çıktı. 15 gol atan Brezilyalı, 33 de asist yaptı.

SANDRO'NUN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon 13 resmi müsabakada görev alan Sandro, takımına gol katkısı sunamadı. Tecrübeli savunmacı 622 dakika sahada görev aldı 1 maçta sarı kart gördü.

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