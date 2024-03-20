Haberler Trabzonspor Devlet el koydu

Devlet el koydu

Tüm güvenlik kamera görüntülerini izleyen heyet, 12 şüphelinin ifadelerini inceledi. Olayların birileri tarafından organize edilip edilmediği araştırılıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2024 Çarşamba 06:50
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Devlet el koydu

Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi sonrası Papara Park'ta istenmeyen olaylar yaşandı. Sarı-lacivertli futbolcuların orta sahadaki galibiyet sevinci sırasında bazı bordo-mavili taraftarlar sahaya girdi. Sahaya inen taraftarlardan biri de eline aldığı korner direğiyle Fenerbahçeli oyunculara doğru koştu. Polis ekipleri, yaşanan olaylara ait çok sayıda kamera kaydını incelemeye aldı. Olayların yankıları da sürüyor... Girdiği sahada yerinden söküp eline aldığı korner direğiyle Fenerbahçeli ekibe koşan kişinin, başkasının Passolig'i ile maça girdiği öğrenilirken, tribünden atlayıp, yeşil zemine ilk giren maskeli taraftar H.Ç.'nin ise Almanya'dan maça geldiği belirlendi.

MASKELI TARAFTAR ALMANYA'DAN

Polisin Yomra'da gözaltına aldığı maskeli H.Ç.'nin maçtan dakikalar önce arkadaşlarıyla maskesiz ellerini yumruk yaparak poz verdiği fotoğrafın sosyal medyada paylaşıldığı ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı 3'ü müfettiş 5 kişilik heyeti, Trabzon'a görevlendirdi. Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrasında çıkan olayları soruşturmak üzere Trabzon'a ulaşan heyet, gün içinde müsabaka öncesi ve sonrası alınan tedbirlerin yeterli olup olmadığını araştıracak. Stadyumdaki tüm güvenlik kamera görüntülerini de izleyecek olan heyet, 12 şüphelinin ifadelerini inceleyip, saha olaylarının birileri tarafından organize edilip, edilmediğini araştıracak.

"DOĞAL BİR REAKSİYON GÖSTERDİM"

Yardımcı Antrenör Egemen Korkmaz, F.Bahçe derbisiyle ilgili açıklama yaptı. Korkmaz, "Güvenlik görevlileri tarafından tamamen etkisiz hale getirilmiş ve yerde yatan bir insanın yüzüne tekme atıldığını görünce doğal bir reaksiyon göstererek müdahale ettim. Taraftarımızın sahaya girmesi büyük bir yanlıştı ama tek amaçları tribünleri tahrik edip, ortamı germek ve olayları tırmandırmak olan bazı oyuncuların yaptıkları da görüntülerde mevcuttur. Karakterim gereği böyle bir durum karşısında tepkisiz kalamazdım. Bu durumun renklerle veya kulüplerle alakası yoktur. Tüm kulüplere büyük bir saygım var" ifadelerini kullandı.

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