Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan Mehmet Can Aydın açıklaması!

Trabzonspor'dan Mehmet Can Aydın açıklaması!

Son dakika Trabzonspor haberleri... Trabzonspor, Mehmet Can Aydın'ın sakatlık durumuna ilişkin bir açıklama yayınladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2024 Cumartesi 16:37 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2024 Cumartesi 16:45
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor'dan Mehmet Can Aydın açıklaması!

Trabzonspor, Mehmet Can Aydın'ın sakatlık durumuna ilişkin bir açıklama yayınladı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle:

Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Mehmet Can Aydın'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Beşir, "Futbol A Takımımızın son yapılan antrenmanında ağrı hisseden oyuncumuz Mehmet Can Aydın'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ üst adalesinde (rectus femoris kası) yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuz tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" dedi.

DİĞER
Kasımpaşa Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Kasımpaşa Galatasaray maçı canlı yayın bilgisi
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Erzurum mitinginde önemli açıklamalar
G.Saray'da Yusuf gelişmesi! Anlaşma sağlandı ama...
Akyazı'da dev randevu! İşte derbinin 11'leri
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'da F.Bahçe maçı öncesi iki eksik!
Akyazı'da dev randevu! İşte derbinin 11'leri
Merkez Bankası Mart ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta?
FED 2024 Mart ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
TUS NE ZAMAN 2024? ÖSYM TUS sınavı hangi tarihte, ayın kaçında? Saat kaçta başlıyor, bitiyor?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hari Vukas: Hayal kırıklığına uğradık Hari Vukas: Hayal kırıklığına uğradık 16:42
Inter - Napoli maçı ne zaman? Inter - Napoli maçı ne zaman? 16:39
Orkun'dan olay sözler! Benfica... Orkun'dan olay sözler! Benfica... 16:23
THY EuroLeague'de haftanın MVP'si Josh Nebo THY EuroLeague'de haftanın MVP'si Josh Nebo 16:35
Fırtına'dan sakatlık açıklaması! Fırtına'dan sakatlık açıklaması! 16:37
Roma - Sassuolo maçı ne zaman? Roma - Sassuolo maçı ne zaman? 16:37
Daha Eski
Atletico Madrid - Barcelona maçı ne zaman? Atletico Madrid - Barcelona maçı ne zaman? 15:12
"Böyle bir şeyi daha önce yaşamadım" "Böyle bir şeyi daha önce yaşamadım" 15:13
Juventus - Genoa maçı ne zaman? Juventus - Genoa maçı ne zaman? 15:35
Eyüp'ten uzatmalarda müthiş geri dönüş! Eyüp'ten uzatmalarda müthiş geri dönüş! 15:37
Hellas Verona - Milan maçı ne zaman? Hellas Verona - Milan maçı ne zaman? 15:37
Bakan Bak’tan Bolu’ya stadyum sözü! Bakan Bak’tan Bolu’ya stadyum sözü! 15:38