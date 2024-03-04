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Alanyaspor - Trabzonspor maçı CANLI İZLE | Trabzonspor maçı hangi kanalda? TS maçı saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Trabzonspor, Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanacak maçta Volkan Bayarslan düdük çalacak. Trabzonspor'da 4 isim Alanyaspor maçında süre alamayacak. Maçın yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2024 Pazartesi 12:21 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2024 Pazartesi 12:30
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Alanyaspor - Trabzonspor maçı CANLI İZLE | Trabzonspor maçı hangi kanalda? TS maçı saat kaçta?

Alanyaspor - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Alanyaspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alanyaspor - Trabzonspor maçı 4 Mart Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Fatih, Aliti, Balkovec, Fer, Richard, Efecan, Oğuz, Sisto, Augusto

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut, Bardhi, Visca, Trezeguet, Enis

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TRABZONSPOR'DA EKSİK İSİMLER

Alanyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'un eksik isimleri bulunuyor. Ziraat Türkiye Kupası maçında sakatlanan Paul Onuachu, Joaquin Fernandez, Hüseyin Türkmen ve Mislav Orsic maçta süre alamayacak.

ALANYASPOR'DA EKSİK İSİMLER

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Alanyaspor'da da eksik isimler bulunuyor. Son 5 maçında galibiyet alamayan Alanyaspor'da yeni transfer Ui-Jo-Hwang maçta süre alamayacak.

VOLKAN BAYARSLAN DÜDÜK YÖNETECEK

Alanyaspor ile Trabzonspor'un karşılaşacağı kritik müsabakada Volkan Bayarslan görev alacak. Volkan Bayarslan'ın yardımcılıklarını ise Bilan Gölen ve Ogün Kamacı yapacak.

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